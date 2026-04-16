Sara Torres, escritora: "Al deseo solo podemos hacerle aproximaciones con el lenguaje"

En El pensamiento erótico, Sara Torres propone pensar el deseo desde el cuerpo y lo sensible, cuestionando las normas que lo han moldeado. En esta entrevista aborda su dimensión política, su relación con el lenguaje y la necesidad de abrir nuevas formas de entender la experiencia más allá de lo establecido.

- Ha presentado en Córdoba su ensayo El pensamiento erótico. ¿Cómo nace este libro y qué la llevó a escribirlo?

-El marco crítico surge de la investigación que hice durante el doctorado, pero, sobre todo, es el resultado de preguntas íntimas, subjetivas y colectivas a la vez, sobre la obstinación de los deseos que desean distinto a la norma aprendida.

- El título puede resultar sugerente, pero también abierto. ¿Qué significa exactamente “pensar lo erótico”?

-Tendría que ver con un pensamiento que no renuncia al cuerpo y que atiende al ahora de lo sensible en lugar de repetir ideologías dadas. El libro recoge alternativas a la razón occidental patriarcal. Y pone foco en la potencia de lo poético para decir lo real de forma menos reduccionista.

- Al salir del modelo heterosexual tradicional, el ensayo propone otra forma de mirar el deseo. ¿Qué zonas o experiencias empiezan a aparecer desde ahí que antes quedaban invisibles?

-Los saberes que recojo en el libro son los de cuerpos que no han vivido siguiendo una razón vital heterosexual binaria. Esos cuerpos han necesitado crear juntos nuevas imágenes y conceptos para nombrar su experiencia. Su realidad y su intimidad sigue siendo un misterio para la cultura hegemónica. Un misterio que a menudo no se toma como tal, sino que se construye y se parodia para reducir su potencia de crear alternativas para todas.

Sara Torres y Ana Padilla, durante la conversación- / CÓRDOBA

- El cuerpo ocupa un lugar central en el ensayo. ¿Qué puede enseñarnos el cuerpo que no aparece en otras formas más racionales de pensamiento?

-Nuestra razón heredada, como dice la filósofa Elizabeth Grosz, es somatofóbica. Teme lo matérico y lo piensa como una inestabilidad que ha de ser controlada. La gran dificultad entonces es aprender a contemplar lo que hay y a aprender con los devenires corporales sin buscar controlarlo todo.

- Habla del erotismo como algo más que una experiencia íntima, también como una fuerza cultural. ¿Cómo influyen hoy las normas sociales en nuestra manera de desear?

-El deseo es una fuerza que toma forma y conducta al contacto con pactos culturales y normas. No sabemos quiénes seríamos si no hubiésemos aprendido a desear a través del mundo que nos dieron en herencia otros adultos antes.

- Lleva esta reflexión a la escritura, combinando teoría y sensibilidad poética. ¿Cómo se traduce algo tan físico como el deseo en palabras?

-Lo bonito es justo eso, que no tiene traducción. Aceptar que no hay traducción exacta es proponer representaciones como formas de señalar lo que nos conmueve, pero sin voluntad de sistematizar una explicación en torno al deseo. Al deseo solo podemos hacerle aproximaciones con el lenguaje.

- También plantea el erotismo como una posible forma de resistencia. ¿En qué sentido el placer puede tener una dimensión política?

-Aquí habría que diferenciar los placeres de consumo y los placeres de resistencia. Nuestro sistema económico se esfuerza por convertir en bien de consumo cualquier experiencia humana. Audre Lorde habla de una forma de habitar lo erótico que tiene que ver con defender que la vida tiene recursos propios para la sensibilidad y la belleza. Pero tenemos que cuidar nuestra atención y nuestras potencias sensibles para no depender de lo que nos intentan vender como compensación a todo lo que la vida contemporánea nos está quitando.

- En Córdoba dialogó con Tania Padilla sobre estas ideas. ¿Qué aporta la conversación con otra autora a un pensamiento que ya ha desarrollado en el ensayo?

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-El pensamiento erótico se hace con las otras, es resultado de encuentros y transfusiones. Es cambiante porque responde a lo que la vida trae. Por eso cada día el conocimiento que surge de estas conversaciones va ampliando el texto. Con Tania además compartimos la relación con la Fundación Antonio Gala de Córdoba.