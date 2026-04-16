Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Casetas de la FeriaFamiliares de TuliaLocalizado Villa del Río8x8 DragónPregón MayoSueldos concejalesCarreterasEl tiempoAgenda del finde
instagramlinkedin

Ocio

La Rambla acoge el Botijo Fest: once horas de música ininterrumpida con DJs nacionales e internacionales

DJs nacionales e internacionales se darán cita el sábado 25 de abril en el recinto ferial rambleño

La Rambla acoge el Botijo Fest: once horas de música ininterrumpida con DJs nacionales e internacionales.

La Rambla acoge el Botijo Fest: once horas de música ininterrumpida con DJs nacionales e internacionales. / CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

Córdoba

La Rambla acogerá el sábado 25 de abril una nueva propuesta de ocio juvenil, dirigida a los jóvenes rambleños, el festival Botijo Fest, que irrumpe en el panorama musical con 11 horas de música con DJs nacionales e internacionales.

"Esta cita de ocio juvenil apuesta por la música actual, la juventud y la cultura sin necesidad de salir de la localidad, y reunirá a destacados DJs nacionales e internacionales, además de DJs locales, en una propuesta que combina música, producción y experiencia", explica el Ayuntamiento de La Rambla en una nota de prensa.

11 horas ininterrumpidas de música

El festival ofrecerá 11 horas ininterrumpidas de programación musical, desde las 18.00 hasta las 05.00 horas, en el Recinto Ferial de La Rambla, como una buena propuesta cultural y de ocio de la primavera.

Noticias relacionadas

Cartel del Botijo Fest en La Rambla.

Cartel del Botijo Fest en La Rambla. / CÓRDOBA

Botijo Fest contará con una ambiciosa producción audiovisual y un espacio especialmente diseñado para generar una experiencia inmersiva, donde la música y la puesta en escena se integran para sorprender al público.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El Grupo Keyter inaugura en Lucena sus nuevas instalaciones de 40.000 metros cuadrados y genera 350 empleos directos
  2. Así será la Cata del Vino Montilla-Moriles 2026: diez bodegas, cinco restaurantes y sin ticket de entrada
  3. Las 'ventanas indiscretas' de Isla Gomera 19: vecinos de Córdoba van a juicio contra la construcción de 29 VPO en los bajos de su bloque
  4. Rally Sierra Morena de Córdoba: conoce las zonas de aparcamiento y los cortes de tráfico por la competición
  5. Feria taurina de Córdoba 2026: estos son los carteles oficiales del ciclo de mayo en Los Califas
  6. El vino dulce de la cooperativa La Aurora de Montilla triunfa en el Concurso Internacional Bacchus
  7. El Ayuntamiento de Córdoba abre el plazo de solicitud de abonos para las piscinas municipales de la Fuensanta y la calle Marbella
  8. Córdoba sorteará el 21 de abril los miembros de las mesas electorales para las elecciones andaluzas del 17 de mayo

El espectáculo de instrumentos reciclados 'Kacharristán' llega al Teatro Góngora de la mano de la Orquesta de Córdoba y Vibra-Tó

El espectáculo de instrumentos reciclados 'Kacharristán' llega al Teatro Góngora de la mano de la Orquesta de Córdoba y Vibra-Tó

El presupuesto municipal de Villa del Río para 2026 asciende a 8,4 millones, con un fuerte impulso a la ayuda a domicilio

El presupuesto municipal de Villa del Río para 2026 asciende a 8,4 millones, con un fuerte impulso a la ayuda a domicilio

La Rambla acoge el Botijo Fest: once horas de música ininterrumpida con DJs nacionales e internacionales

La Rambla acoge el Botijo Fest: once horas de música ininterrumpida con DJs nacionales e internacionales

Nortex nombra a Alfredo Alonso director general para continuar con su expansión internacional

Nortex nombra a Alfredo Alonso director general para continuar con su expansión internacional

Trece detenidos tras el desmantelamiento de un 'macrolaboratorio' de cocaína en Toledo

Trece detenidos tras el desmantelamiento de un 'macrolaboratorio' de cocaína en Toledo

El envejecimiento ya se puede simular y alterar desde tu propio ordenador

El envejecimiento ya se puede simular y alterar desde tu propio ordenador
Tracking Pixel Contents