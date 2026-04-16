Ocio
La Rambla acoge el Botijo Fest: once horas de música ininterrumpida con DJs nacionales e internacionales
DJs nacionales e internacionales se darán cita el sábado 25 de abril en el recinto ferial rambleño
La Rambla acogerá el sábado 25 de abril una nueva propuesta de ocio juvenil, dirigida a los jóvenes rambleños, el festival Botijo Fest, que irrumpe en el panorama musical con 11 horas de música con DJs nacionales e internacionales.
"Esta cita de ocio juvenil apuesta por la música actual, la juventud y la cultura sin necesidad de salir de la localidad, y reunirá a destacados DJs nacionales e internacionales, además de DJs locales, en una propuesta que combina música, producción y experiencia", explica el Ayuntamiento de La Rambla en una nota de prensa.
11 horas ininterrumpidas de música
El festival ofrecerá 11 horas ininterrumpidas de programación musical, desde las 18.00 hasta las 05.00 horas, en el Recinto Ferial de La Rambla, como una buena propuesta cultural y de ocio de la primavera.
Botijo Fest contará con una ambiciosa producción audiovisual y un espacio especialmente diseñado para generar una experiencia inmersiva, donde la música y la puesta en escena se integran para sorprender al público.
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