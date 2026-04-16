El Rally Sierra Morena marca la agenda de un fin de semana lleno de contenido teatral y arte en Córdoba

Música, teatro, libros y hasta motor. El ocio y la cultura llenan Córdoba de contenido en el ecuador del mes de abril en un fin de semana con el foco en el Gran Teatro con el desembarco de Manu Sánchez y el espectáculo de Juan Echanove, el primero de ellos con entradas agotadas. La programación cultural se completa con una amalgama de conciertos indies, varias actuaciones de la Orquesta, teatro infantil en el Avanti y la celebración del Día Mundial del Arte, con actividades en la calle.

Continúa además la Feria del Libro Antiguo y de Ocasión y llega una cita marcada en el calendario de muchos cordobeses: la 43ª edición del Rally Sierra Morena, en el que los mejores pilotos del Campeonato de Europa y del Supercampeonato de España, recorrerán distintos tramos de la provincia, de las Tendillas a Los Pedroches.

Estos son los principales eventos de la agenda de ocio y cultura en Córdoba del 17 al 19 de abril.

Foco en el Gran Teatro

El Gran Teatro de Córdoba acogerá este viernes 17 de abril, a las 20.00 horas, la puesta en escena de Esencia, obra escrita por Ignacio García May y protagonizada por Juan Echanove y Joaquín Climent, bajo la dirección de Eduardo Vasco, que cuenta la historia de Pierre y Cecil, dos viejos amigos, que se reencuentran después de muchos años. El espectáculo pone en escena la conversación entre ambos amigos que, entremezclada con recuerdos y reflexiones, "está atravesada por la espera de un misterioso autor que nunca va a llegar. ¿O quizá ha estado presente desde el principio?".

Imagen promocional del espectáculo 'Entregamos' de Manu Sánchez. / CÓRDOBA

Además, el sábado 18, Manu Sánchez llega a Córdoba para abrirse en canal y para reír como si no hubiese un mañana, ahora que quizás es más consciente que nunca que, a veces, puede que no haya un mañana. El humorista presentará en las tablas del Gran Teatro, a las 17.30 horas, su monólogo Entregamos, un show ácido con grandes dosis de humor que pone en escena al Manu Sánchez más auténtico, genuino y cercano para abordar las ironías de la vida con su espectacular visión e ingenio.

Rally

La provincia de Córdoba acoge del 16 al 19 de abril la 43ª edición del Rally Sierra Morena. Este año se celebra por segunda vez integrado en el calendario del Campeonato de Europa. La actividad arrancará el jueves con la salida oficial en Las Tendillas a partir de las 20.00 horas y pasará por distintos puntos de la provincia hasta acabar el domingo con los tramos de Obejo, Villaviciosa de Córdoba y Villanueva del Rey. Una de las novedades de la cita va a ser la presencia de coches de la marca Lancia por primera vez en los últimos 33 años.

El recorrido de la edición del 2025 del Rally Sierra Morena. / RAMÓN AZAÑÓN

Día Mundial del Arte

Córdoba celebrará el Día del Arte con un completo programa de actividades. Cincuenta artistas exhibirán su arte en distintos espacios de Córdoba y provincia este sábado 18 de abril, de 10.00 a 14.00 horas. La cita, organizada cuenta este año con la incorporación de varios pueblos, entre ellos Pozoblanco y Lucena, que se llenarán de contenido artístico. Habrá desmotraciones, talleres y actividades para los más pequeños.

Cartel del Día Mundial del Arte. / CÓRDOBA

Feria del Libro Antiguo y de Ocasión

El bulevar de Gran Capitán acoge del 10 de abril al 3 de mayo la 45ª edición de la Feria del Libro Antiguo y de Ocasión, que reúne a librerías de toda España con joyas bibliográficas, ediciones únicas y libros en oferta. Paralelamente, se celebra un programa de actividades infantiles con juegos, cuentacuentos y animación para disfrutar en familia. El horario de apertura es de 10.00 a 14.00 y de 17.00 a 21.00 horas.

Víctor Castro

Conciertos de grupos independientes

La música continúa el jueves 16 de abril con La Milagrosa, en la sala Impala, donde la banda madrileña de dream-punk y post-pop ofrecerá un concierto envolvente donde sus atmósferas oscuras y letras cargadas de inconformismo buscan atrapar al público en un viaje emocional único.

McEnroe, referente de la escena independiente, presenta su sexto álbum de estudio: La vida libre. Como parte de su gira nacional, la banda actuará el viernes 17 en la sala Impala 2 de Córdoba, consolidando su estatus como una de las formaciones de culto más importantes de nuestro país.

Y el sábado, el mítico trío parisino Exsonvaldes presentará en este mismo espacio su nuevo álbum, Ninety Seconds to Midnight. En este trabajo, tras 25 años de trayectoria, la banda evoluciona desde su característico indie pop-rock elegante hacia un sonido mucho más crudo y urgente.

Imagen de la banda The Rezillos, que actúa este jueves en el Ambigú. / CÓRDOBA

Además, en el Ambigú, el jueves 16, a las 21.30 horas, actuará la banda The Rezillos que cumple 50 años en los escenarios. El viernes, en este mismo espacio, se podrá disfrutar del concierto dedicado a la historia musical de Alaska Olvido de cerca, desde las 22.00 horas y el sábado actuará Cajón desastre, a las 21.30 horas.

La Orquesta se luce este finde

La Orquesta de Córdoba presentará el 19 de abril, dentro del ciclo de conciertos familiares, ¿Un concierto para cacharros y orquesta?, un espectáculo que llega hasta Córdoba desde "el lejano país de Kacharristán" con la Orquesta de Córdoba y dos músicos solitas invitados que, ante una crisis de basura sin precedentes, construyeron sus instrumentos con residuos y objetos cotidianos.

La Orquesta tiene también una cita el domingo en el Teatro Góngora, a las 12.00 horas, dentro del ciclo La Orquesta en Familia, en colaboración con la Fundación Caja Rural del Sur como mecenas. Presentará Kacharristán: ¿Un concierto para cacharros y orquesta? Con el dúo Vibra-tó (Joaquín Sánchez y Miguel Guinea), una propuesta innovadora dirigida por Julia Cruz. El espectáculo está recomendado para niños de 8 a 12 años.

Concierto de la orquesta y coro en la Mezquita-Catedral de Córdoba. / CÓRDOBA

Música en las iglesias fernandinas

Entre abril y junio, Córdoba acogerá un ambicioso ciclo musical de la Orquesta y Coro de la Mezquita-Catedral. Como es tradicional, y bajo el patrocinio del Cabildo Catedral, este evento recorrerá seis siglos de música sagrada, consolidando a la agrupación como referente de la música sacra en Andalucía. El programa propone un viaje musicológico que abarca desde la polifonía del Renacimiento hasta el minimalismo contemporáneo, pasando por el Barroco, el Clasicismo y el Romanticismo.

El ciclo dará comienzo este viernes 17 abril en la parroquia de Santiago con Vía Pulchritudinis, música para cuerdas y voz, seguido el sábado por el concierto de la iglesia de San Lorenzo con Preferisco il Paradiso, monográfico de Marco Frisina.

Desfile benéfico de Acodem

Asociación Cordobesa de Esclerosis Múltiple (Acodem), colaborando en el desfile benéfico de moda flamenca que tendrá lugar en la Hacienda de la Albaida el próximo viernes 17 de abril a las 18.00 horas con el fin de recaudar fondos para habilitar una nueva sede.

Cartel del desfile benéfico. / CÓRDOBA

Danza en el C3A

El C3A presenta la cuarta entrega del ciclo Existe un río con Inés Sybille. La pieza explora la figura de Simbi, divinidad del agua, a través de una memoria híbrida que mezcla lo digital, lo analógico y lo coreográfico. Utilizando el ritmo vudú Yanvalou, la artista investiga la conexión entre el archivo histórico y la identidad.

Al finalizar, habrá un encuentro con el público junto a la comisaria Marisa Lull para analizar las claves del proyecto.

Teatro infantil en el Avanti

El teatro infantil es el protagonista este fin de semana en la programación del Teatro Avanti. El domingo 19, a las 18.00 horas, la compañía amateur Danza Avanti representará Peter Pan. El ballet de Nunca Jamás, una adaptación de este clásico de Disney en el que la danza y la luz recrean el viaje inolvidable de Wendy, Peter y las niñas perdidas hacia un universo de libertad, amistad y fantasía.

Este mismo día, en la sesión matinal de las 12.00 horas, se podrá disfrutar del espectáculo infantil Gira el mundo caracol, representada por el elenco de Teatro Arbolé. La obra cuenta la historia de un pequeño caracol que, en medio de un mundo en constante transformación, se aventura a descubrir la inmensidad del bosque y sus ciclos naturales.

Trasteando con la guitarra

El domingo 19 de abril, a las 12.00 horas, en el Centro Flamenco Fosforito, nuevo recital del ciclo Trasteando con la Guitarra con Carmen García a la guitarra, acompañada por Romina Vázquez a la percusión.

Anterior edición de Viñuela Shopping Hill. / Víctor Castro

La Viñuela Shopping Hill

La Viñuela celebrará este sábado de abril la octava edición de su Shopping Hill en la avenida de Jesús Rescatado, una jornada prevista para el pasado fin de semana pero que se tuvo que aplazar por la previsión de lluvia. El evento contará con regalos, sorteos, degustaciones, actuaciones para todos los públicos y una amplia oferta de productos en los más de medio centenar de establecimientos del barrio.