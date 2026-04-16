Palma del Río reunirá 31 espectáculos en la 43ª Feria de Artes Escénicas de Andalucía del 29 de junio al 3 de julio

La 43ª edición de Palma Feria de Artes Escénicas de Andalucía se celebrará del 29 de junio al 3 de julio en Palma del Río con una programación oficial integrada por 31 propuestas que refuerzan el peso de la creación andaluza y abren espacio a nuevas voces de la escena contemporánea. La feria, consolidada como uno de los principales escaparates de las artes escénicas en Andalucía, volverá a situar a la localidad cordobesa como punto de encuentro para compañías, programadores y profesionales del sector.

La programación contará con presencia de formaciones procedentes de Sevilla, Cádiz, Málaga, Granada y Córdoba, junto a propuestas llegadas desde Madrid, Cataluña y Baleares, en una apuesta por el diálogo entre territorios y por el intercambio artístico. Teatro, circo, danza, performance y espectáculos de calle conforman una edición marcada por la diversidad de lenguajes, la renovación generacional y la presencia destacada de mujeres creadoras.

Protagonismo femenino en el proceso creativo

Uno de los rasgos más visibles de esta edición será el protagonismo femenino en todos los ámbitos del proceso creativo. La organización subraya la presencia de mujeres no solo sobre el escenario, sino también en la dramaturgia, la dirección, la coreografía y la producción. Nombres como Vanesa Aibar, Laura Morales, Helena Martos, Ana G. Morales, Judith Mata, Bea Lamadrid y Rosa Romero figuran en una programación en la que también sobresalen colectivos como La Imbuición, Las Lunas Teatro, La Castañeda, Nómadas Sensoriales y Rebe al Rebes.

La feria pondrá además el foco en la renovación del panorama escénico andaluz. Más de la mitad de las propuestas seleccionadas, un total de 16, corresponden a compañías o artistas que actuarán por primera vez en Palma. A ello se suma la presencia de varios estrenos absolutos, entre ellos los de Animasur Teatro, Nómadas Sensoriales, Compañía David Montero y La Suite. El programa incluirá asimismo el estreno en España del nuevo montaje de la compañía catalana Carlos Mô, el estreno en Andalucía de Circ Bover, procedente de Baleares, y el reestreno de Debut, a cargo de Rosa Romero.

Espectáculos programados

Entre los espectáculos programados figuran Lorca’s Indómitas, de Atalaya Teatro; El caballo de Adela se llama Federico, de Animasur Teatro; Conserveras del tiempo, de La Misma Tara y Factoría Echegaray; Invisible, de LaJoven; Return, de Carlos Mô; Hecatombe, de La Castañeda; Ética para pollos, de La Suite; Ser pastora, de Laura Morales; Aibar-Rabia, de Vanesa Aibar; Gaze, de Bea Lamadrid; Danzas blancas, de Helena Martos; Confidencias de un prestidigitador, de la Compañía Mago Migue; Somos oro, de La Imbuición; Mariposas de carretera, de Ana G. Morales, Judith Mata y Carlos Guerrero, y Tierra bendita, del Ballet Flamenco de Andalucía, que actuará el viernes.

Como novedad, la edición de 2026 incorporará el formato showcase, concebido como una herramienta profesional para dar visibilidad a proyectos en proceso y reforzar la función de la feria como espacio de conexión entre la creación y la exhibición. La organización plantea esta edición como una cita estratégica para fortalecer el papel público del encuentro al servicio del sector andaluz, en un momento en el que la feria busca actualizar formatos, ampliar su impacto y responder a los desafíos actuales de las artes escénicas.

Proyectos presentados

La convocatoria artística de este año ha recibido 872 propuestas, entre ellas 150 estrenos y 150 proyectos internacionales procedentes de países como Argentina, Brasil, Italia, Chile, Colombia, Alemania, México, Francia, Portugal, Bélgica, Ecuador, Suiza, Turquía, Canadá o Kenia, entre otros. Por comunidades, Andalucía encabezó la participación con 186 propuestas, seguida de Cataluña, con 139, y Madrid, con 120.

Por disciplinas, el teatro volvió a ser mayoritario, con 344 propuestas, seguido de la danza, con 166; las piezas multidisciplinares, con 92; el circo, con 82, y los títeres, objetos y formas animadas, con 72. En cuanto a los espacios de exhibición, predominan los espectáculos de sala, con 515 propuestas, mientras que por tipo de público destacan los montajes para todos los públicos, con 399, y los dirigidos a adultos, con 352.

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El modelo de gestión de Palma Feria de Artes Escénicas de Andalucía se sustenta en el convenio marco firmado por el Ayuntamiento de Palma del Río, la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales de la Junta de Andalucía y la Diputación de Córdoba. La cita cuenta además con el respaldo de entidades como la Fundación SGAE, el Festival Iberoamericano de Teatro de Cádiz, FITA del Alentejo, Circada, PAD, ADGAE y La TIJA, además de empresas locales. La feria forma parte asimismo de la Coordinadora de Ferias de Artes Escénicas del Estado Español, COFAE.