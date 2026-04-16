El montillano Juan Carlos Rubio gana el Premio Lorca a la mejor autoría teatral por ‘Música para Hitler'

Los Premios Lorca, cuya gala se ha celebrado este jueves en Sevilla, han reconocido el trabajo de tres cordobeses. El dramaturgo montillano Juan Carlos Rubio ha obtenido el premio a la mejor autoría teatral por su obra Música para Hitler mientras la compañía Chicharrón Circo Flamenco ha sido la ganadora del premio al mejor espectáculo de circo por su espectáculo Empaque. Además, según ha podido saber Diario CÓRDOBA, en la categoría de Difusión, la Academia ha concedido por el galardón, por primera vez ex aequo, al podcast Drama o qué y a la plataforma La Zentralita, impulsada por María Marín, Marta L. Caro y por Marina Miranda, de Fernán Núñez.

El bosque de Coco, de La Buena Compañía, se ha hecho con cuatro Premios Lorca en la duodécima edición de los galardones de las Artes Escénicas de Andalucía. Mejor espectáculo para la infancia y familiar (ex aequo), mejor escenografía Chema Caballero), iluminación (Aitor Palomo y Chema Caballero) y labor de producción (Chema Caballero y Ángela Bodega) consolidan a esta propuesta como la más reconocida de la edición.

Le siguen En una clara noche de luna, de Lucía Vázquez, y Los bailes robados, de la compañía de David Coria, con tres galardones cada una. La primera ha obtenido los premios a mejor espectáculo de danza, mejor autoría música (Miguel Marín) y mejor intérprete femenina de danza para la propia Lucía Vázquez. Por su parte, Los bailes robados ha sido distinguido como mejor espectáculo flamenco, mejor coreografía y mejor intérprete masculino de danza flamenco para David Coria.

Dysphoria, de Histrión Teatro, ha sido reconocida como mejor espectáculo de teatro (gran formato), además de otorgar a Gema Matarranz el premio a la mejor intérprete femenina. El galardón al mejor espectáculo de teatro de pequeño y medio formato ha recaído en Fetén (opereta flamenca para dos máscaras y una guitarra), de Un Proyecto Corriente.

El Teatro Central de Sevilla ha acogido esta duodécima edición de los Premios Lorca, que ha contado con el respaldo de la Consejería de Cultura y Deporte y la Fundación SGAE. La gala ha estado conducida por Fran Contreras y Juanma Rodríguez, integrantes de Sevilla Impro Club, que han aportado dinamismo y humor a una ceremonia que ha reunido a lo más destacado del sector.

La gala, con la dirección técnica de Emilio Goyanes (de la compañía Laviebel) y la producción y coordinación de Llanos Díaz y Javier Paisano, comenzó con la elegante y bellísima actuación de Rosario Solano y Pepepérez Cuentacuentos, que dieron la bienvenida al público con una emotiva interpretación musical. Le siguió el tradicional discurso del presidente de la Academia, Alfonso Zurro, quien reivindicó la necesidad de “contar historias” en un momento histórico marcado por los conflictos bélicos. En su intervención evocó referencias como Las troyanas, de Eurípides; el Esperando a Godot dirigido por Susan Sontag en la sitiada Sarajevo; o Las mil y una noches, donde la narración se convierte en herramienta de resistencia frente a la barbarie.

Chicharrón Circo Teatro recoge el premio por su espectáculo 'Empaque'. / Cesar Llerena

El resto de premios ha estado muy repartido. Color, de Animasur, ha obtenido el galardón al mejor espectáculo de calle, mientras en la categoría de espectáculos para la infancia y familiar, el premio ha sido ex aequo para ¡Soy salvaje!, de La Maquiné, y El bosque de Coco, de La Buena Compañía.

La Academia ha entregado los Premios Lorca de Honor a Camen de Giles y Juan Ruesga , en reconocimiento a sus destacadas trayectorias y su contribución al desarrollo de las artes escénicas en Andalucía.

Alfonso Zurro ha recibido el galardón a la mejor adaptación o versión teatral por Macbeth. La mejor dirección ha sido para Sario Téllez y Ricardo Iniesta por El rey se muere.

Foto de familia de los premiados. / Cellesar

En interpretación masculina, el premio ha sido compartido por Javier Viana (De lentejas y garbanzos) y Manu Sánchez (Entregamos). En danza, Fernando Hurtado ha sido distinguido como mejor intérprete masculino por El hilo del olvido, mientras que Lucía Álvarez La Piñona ha recibido el premio a la mejor intérprete femenina de danza flamenco.

En los apartados de creación escénica, Gloria Trenado/Nantú han sido reconocidas por el vestuario de Macbeth. Chema Caballero, una de las figuras destacadas de la edición, ha obtenido los premios a la escenografía, iluminación y labor de producción por El bosque de Coco, junto a Aitor Palomo y Ángela Bodega en estas últimas categorías.

El premio a los audiovisuales sobre artes escénicas en Andalucía ha recaído en el documental Sembrando sueños, de Alfonso Sánchez. Esther Monleón ha sido distinguida en la categoría de programación y gestión cultural, mientras que la plataforma La Zentralita y el podcast Drama o qué han recibido el premio a la difusión de las artes escénicas en Andalucía.