Cultura en Córdoba
El Festival de Cine de Belalcázar abre su convocatoria a creadores de todo el mundo para su edición de 2026
Del 22 al 25 de julio de 2026, Belalcázar acogerá el FICB, un evento que incluye tres secciones a concurso y que busca impulsar el cine independiente en el ámbito rural
El municipio de Belalcázar (Córdoba) acogerá del 22 al 25 de julio de 2026 la cuarta edición del Festival Internacional de Cine de Belalcázar (FICB), consolidándose como una cita cultural de referencia en el norte de la provincia y en el Valle de Los Pedroches. Con una clara vocación internacional, el certamen abre su convocatoria a cineastas de todo el mundo que deseen participar con cortometrajes de menos de 20 minutos de duración, producidos a partir del 1 de enero de 2025. Las obras podrán abordar cualquier temática y deberán estar en español o subtituladas en este idioma.
El festival contará con tres grandes secciones a concurso: Sección Infantil/Juvenil/TP, dirigida especialmente a todos los públicos; Sección de Cortometrajes de Comedia; y Sección Oficial, abierta a trabajos de ficción, documental y animación.
Inscripciones abiertas hasta el 15 de junio
Las inscripciones permanecerán abiertas hasta el 15 de junio de 2026 y podrán realizarse a través de las plataformas Festhome y FilmFreeway. El Festival Internacional de Cine de Belalcázar repartirá diversos premios, entre los que destacan tres galardones dotados con 500 euros y trofeo: el Premio Al Gafequi al mejor cortometraje de la Sección Oficial, el Premio Julio Rodríguez Díaz al mejor cortometraje de comedia y el Premio del Jurado a la mejor obra de la Sección Infantil/Juvenil/TP.
Además, se concederán premios del público en cada sección, así como reconocimientos técnicos y artísticos, incluyendo mejor actor, actriz, fotografía, sonido y banda sonora. El jurado estará compuesto por profesionales vinculados al ámbito cinematográfico, cultural y artístico, mientras que el público asistente también tendrá un papel protagonista mediante votación popular en cada sección.
La gala de clausura, que se celebrará el 25 de julio de 2026, será el escenario donde se darán a conocer los cortometrajes premiados. El festival, organizado por el Ayuntamiento de Belalcázar, reafirma su compromiso con la promoción del cine independiente, ofreciendo un espacio de encuentro entre creadores y público, así como impulsando la cultura audiovisual en el entorno rural. Más información: https://festivalcinebelalcazar.es Contacto: info@festivalcinebelalcazar.es
- El Grupo Keyter inaugura en Lucena sus nuevas instalaciones de 40.000 metros cuadrados y genera 350 empleos directos
- Así será la Cata del Vino Montilla-Moriles 2026: diez bodegas, cinco restaurantes y sin ticket de entrada
- La renuncia de siete entidades deja la Feria de Córdoba con menos casetas que nunca y una calle casi vacía
- Las 'ventanas indiscretas' de Isla Gomera 19: vecinos de Córdoba van a juicio contra la construcción de 29 VPO en los bajos de su bloque
- Feria taurina de Córdoba 2026: estos son los carteles oficiales del ciclo de mayo en Los Califas
- Rally Sierra Morena de Córdoba: conoce las zonas de aparcamiento y los cortes de tráfico por la competición
- El vino dulce de la cooperativa La Aurora de Montilla triunfa en el Concurso Internacional Bacchus
- El Ayuntamiento de Córdoba abre el plazo de solicitud de abonos para las piscinas municipales de la Fuensanta y la calle Marbella