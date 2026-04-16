El Festival de Cine de Belalcázar abre su convocatoria a creadores de todo el mundo para su edición de 2026

El municipio de Belalcázar (Córdoba) acogerá del 22 al 25 de julio de 2026 la cuarta edición del Festival Internacional de Cine de Belalcázar (FICB), consolidándose como una cita cultural de referencia en el norte de la provincia y en el Valle de Los Pedroches. Con una clara vocación internacional, el certamen abre su convocatoria a cineastas de todo el mundo que deseen participar con cortometrajes de menos de 20 minutos de duración, producidos a partir del 1 de enero de 2025. Las obras podrán abordar cualquier temática y deberán estar en español o subtituladas en este idioma.

El festival contará con tres grandes secciones a concurso: Sección Infantil/Juvenil/TP, dirigida especialmente a todos los públicos; Sección de Cortometrajes de Comedia; y Sección Oficial, abierta a trabajos de ficción, documental y animación.

Inscripciones abiertas hasta el 15 de junio

Las inscripciones permanecerán abiertas hasta el 15 de junio de 2026 y podrán realizarse a través de las plataformas Festhome y FilmFreeway. El Festival Internacional de Cine de Belalcázar repartirá diversos premios, entre los que destacan tres galardones dotados con 500 euros y trofeo: el Premio Al Gafequi al mejor cortometraje de la Sección Oficial, el Premio Julio Rodríguez Díaz al mejor cortometraje de comedia y el Premio del Jurado a la mejor obra de la Sección Infantil/Juvenil/TP.

Además, se concederán premios del público en cada sección, así como reconocimientos técnicos y artísticos, incluyendo mejor actor, actriz, fotografía, sonido y banda sonora. El jurado estará compuesto por profesionales vinculados al ámbito cinematográfico, cultural y artístico, mientras que el público asistente también tendrá un papel protagonista mediante votación popular en cada sección.

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La gala de clausura, que se celebrará el 25 de julio de 2026, será el escenario donde se darán a conocer los cortometrajes premiados. El festival, organizado por el Ayuntamiento de Belalcázar, reafirma su compromiso con la promoción del cine independiente, ofreciendo un espacio de encuentro entre creadores y público, así como impulsando la cultura audiovisual en el entorno rural. Más información: https://festivalcinebelalcazar.es Contacto: info@festivalcinebelalcazar.es