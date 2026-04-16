La Feria del Libro de Almodóvar del Río recordará al autor de 'Pinocho' y a Lorca en su 37 edición, del 20 al 25 de abril

Almodóvar del Río celebrará del 20 al 25 de abril la 37.ª edición de la Feria del Libro en la plaza de la Constitución, en la que conmemorará el 200º aniversario del nacimiento del italiano Carlo Collodi (1826-1890), autor de la obra infantil de fama internacional Las aventuras de Pinocho. Durante toda la semana, los libros se venderán con un 25% de descuento.

El alcalde de la localidad, Ramón Hernández, ha indicado que “un año más, el Ayuntamiento se vuelca en la promoción de la lectura entre todos los públicos con una programación muy variada que incluye tres presentaciones de libros, teatro infantil, cuentacuentos, una gymkhana escolar y un recital poético de homenaje a Lorca con motivo del 90º aniversario de su fusilamiento”.

Además, en esta cita cultural “hemos hecho una importante apuesta colaborando en la publicación de dos libros escritos por autores noveles de la localidad”, según Hernández. Estas obras son La última noche, del joven Alberto Rodríguez García, y El otro Ateneo (Procedimiento 3978/1939), de Manuel Carmona Jiménez.

La Feria del Libro, organizada por la Delegación Municipal de Cultura y la Biblioteca Municipal Manuel Campanero Camacho, estará en la Plaza de la Constitución, a las puertas del Consistorio, en horario de 9 a 14 horas y de 17.30 a 20.30 horas. Contará con cuatro casetas divididas por temáticas: infantil, juvenil, novela y varios. Durante estos días, todas las compras que se realicen tendrán un descuento del 25% sobre el precio de venta, contando con la colaboración de las librerías locales El Lapicero y Librería Marisa, además de la colaboración de la Asociación SonRisas y el Ateneo Popular de la localidad.

Programación prevista

La inauguración tendrá lugar el lunes 20 a las 10 de la mañana, seguida por los siguientes actos. A las 11.30 horas, habrá un cuentacuentos titulado 'La máquina del tiempo, a cargo de Animaciones Mundafa y a las 18 horas, otro cuentacuentos Cuentos para Pinocho, que no crezca la nariz, a cargo de Sandra Cerezo de Cia Narrativa.

El martes 21, habrá una gymkhana cultural a las 9.30 horas, seguida por teatro de marionetas y taller en torno a Pinocho, dos representaciones de teatro de marionetas y la presentación, por la tarde, del libro La última noche, de Alberto Rodríguez, en el Ayuntamiento de Almodóvar.

El miércoles 22, la jornada empezará de nuevo con teatro de marionetas para alumnos de varios centros escolares seguido por el cuentacuentos La máquina del tiempo, también para escolares. Por la tarde, se presentará el libro El otro Ateneo, de Manuel Carmona Jiménez.

El jueves 23, además de representaciones de teatro de marionetas sobre Pinocho para distintos colegios, habrá un recital de poesía en honor a Federico García Lorca en el Ayuntamiento, a las 18 horas.

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El viernes 24 de abril, habrá una última representación para escolares por la mañana, y por la tarde, un cuentacuentos en torno a la figura de Pinocho en la plaza de la Constitución. Por último, se presentará el libro La titularidad de la Mezquita-Catedral de Córdoba de Jesús Padilla González en el Ateneo Popular.