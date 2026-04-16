El espectáculo de instrumentos reciclados 'Kacharristán' llega al Teatro Góngora de la mano de la Orquesta de Córdoba y Vibra-Tó

El espectáculo Kacharristán, ha llegado esta semana al Teatro Góngora, de la mano del dúo Vibra-Tó, formado por Joaquín Sánchez y Miguel Guinea que desde hace más de veinte años crean e interpretan música con instrumentos construidos a partir de objetos cotidianos y materiales reciclados. Bajo la dirección de Julia Cruz, Kacharristán presenta un espectáculo vibrante, lleno de humor y música épica, que invita a reflexionar sobre el impacto de nuestros residuos y el poder transformador de la creatividad.

De esta forma, la Orquesta de Córdoba ofrece su segundo ciclo de conciertos didácticos en el Teatro Góngora, que permitirán a cerca de 3.000 escolares de 37 centros asistir a los conciertos programados desde el 15 al 17 abril, en seis sesiones. Con estos espectáculos, la Orquesta de Córdoba, en colaboración con la Delegación de Educación e Infancia del Ayuntamiento de Córdoba, acercan la música en directo en una experiencia capaz de combinar la didáctica con la diversión. El objetivo principal es aprender música disfrutando.

Más de 20 años creando instrumentos musicales

Joaquín Sánchez y Miguel Guinea llevan más de 20 años creando instrumentos musicales a partir de objetos cotidianos, corrientes y molientes. Tanto es así, que una vez les entraron a robar en la furgoneta y… ¡los ladrones no se llevaron nada! ¡no supieron ver que estaba llena de tesoros! Recogedores que suenan por bulerías, regaderas jazzeras, latas que son guitarras y sitares, y panderos de globos, trompetas con mangueras y embudos.

Estos dos músicos-pedagogos multi instrumentistas interpretan composiciones propias y músicas del folclore universal con sus cacharros (tocan bien, bien, vamos, que son músicos profesionales y se codean con artistas de primer nivel), pero eso sí, te lo explican de una manera que te enteras de todo (controlan tela de ciencia, historia, música, organología…) y te partes de risa.

Julia Cruz dirigirá la Orquesta de Córdoba en este espectáculo. / Gemma Escribano

Sobre Julia Cruz

Nacida en 1996, Julia Cruz ha sido premiada en la Blue Danube/Béla Bartók Opera Conducting Competition 2021, y, desde 2022, una de las ganadoras de la Taki Alsop Conducting Fellowship. Su repertorio abarca desde Haydn hasta música de nueva creación, con un especial interés por la ópera y la música contemporánea. Sus compromisos más recientes incluyen la Orquesta Nacional de España, Oviedo Filarmonía, Real Orquesta Sinfónica de Sevilla, Orquesta de Extremadura, Compañía Nacional de Danza de México y Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México entre otras. Ha sido directora asistente en el Teatro Real en la nueva producción de La Vida Breve y el estreno absoluto de Tejas Verdes. En el campo de la contemporánea, ha sido una de las 4 elegidas por el Festival de Lucerna 2025 para formar parte de la Academia del Festival. Sus compromisos para los próximos meses incluyen títulos de zarzuela y repertorio sinfónico tanto en Europa como en América Latina.

Noticias relacionadas

El domingo 19, se repetirá para todo el público en el Teatro Góngora

El domingo 19 de abril se repetirá este programa en el Teatro Góngora, a las 12 horas, para todo el público; será la segunda cita de los conciertos en familia que cada temporada programa la Orquesta de Córdoba, cerrará este ciclo, Mágico Siglo XX, el domingo 17 mayo. El precio único de las localidades es de 8 euros.