La Diputación de Córdoba organiza proyecciones y diálogos sobre cine, literatura y medio ambiente del 28 al 30 de abril

Los días 28, 29 y 30 de abril el Salón de Actos del Palacio de la Merced, sede de la Diputación de Córdoba, acogerá una nueva edición del programa Liternatura, iniciativa impulsada por la Delegación de Cultura que abarca a través de proyecciones y de diálogos entre el público y personas del ámbito cultural la relación entre el cine, la literatura, la naturaleza y el mundo rural.

El delegado de Cultura en la institución, Gabriel Duque, ha explicado que “serán unas jornadas muy interesantes por contar con figuras destacadas para abordar ese equilibrio entre naturaleza y desarrollo económico”.

“Son muchos los que están escribiendo sobre cuestiones relacionadas con la naturaleza o el cambio climático y también las películas y documentales que abordan estas cuestiones por eso resulta interesante ese diálogo entre ambas materias”, ha señalado Duque.

El escritor y coordinador de las jornadas, Alejandro López Andrada, ha sido el encargado de explicar quiénes serán los participantes en las distintas jornadas. Así, el martes, 28 de abril, la jornada se titulará El bosque como símbolo cinematográfico y se proyectará la cinta La vida que te espera, de Manuel Gutiérrez Aragón. A continuación, habrá un diálogo que contará con el propio director y con Javier Rioyo, “crítico de cine entre los más importantes a nivel nacional e incluso internacional”.

Naturaleza, mujer y madre

El día siguiente, el 29 de abril, la jornada llevará por título La naturaleza, mujer y madre y se proyectará el documental Doñana, obra de Carmen Rodríguez en la que destaca la fotografía de Joaquín Gutiérrez Acha. La cinta introduce al espectador en este ecosistema para que pueda conocer la relación entre el medio y los animales que lo habitan. Según López Andrada “el coloquio contará con la participación de dos biólogas y defensoras de la naturaleza y el medio ambiente como son Dina Garzón y Concha López”.

La España vacía: ¿un concepto urbanita?

Finalmente, 30 de abril se abordará el tema La España vacía ¿un concepto urbanita? a través del documental El cielo gira, de Mercedes Álvarez. El diálogo posterior contará con la participación de la autora y también de destacadas escritoras que han tratado el mundo rural como Marta Sanz y la cordobesa Azahara Palomeque.

Cine medioambiental

Por último, en representación de la Asociación Cine Cercano, Consuelo Borreguero ha insistido en que “el tema medioambiental nos interesa especialmente por eso hemos preparado un programa que será del gusto de todo el mundo. Estamos hablando de naturaleza, conservacionismo y medio ambiente”. En este sentido, ha hecho hincapié en que “creemos que son tres películas muy interesantes para el tema que nos ocupa y tenemos mucho interés en compartir el debate que se va a generar”.

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Todas las proyecciones y charlas posteriores tendrán lugar en el Salón de Actos del Palacio de la Merced a partir de las 18.00 horas y la entrada será libre hasta completar aforo.