El C3A de Córdoba acoge este viernes la performance 'Simbi en aguas astronómicas' de Inés Sybille Vooduness

El Centro de Creación Contemporánea de Andalucía (C3A) de Córdoba, dependiente de la Consejería de Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía, acoge este viernes 17 de abril a las 20 horas la performance Simbi en aguas astronómicas, de la artista Inés Sybille Vooduness. La cita se desarrollará en la Caja Negra del C3A, dentro del programa Exploratorio, comisariado por Marisa Lull bajo el nombre ‘Existe un río’, con entrada libre hasta completar aforo. Al finalizar la pieza tendrá lugar un breve encuentro de la artista y la comisaria con el público, en el que compartirán las claves del proyecto y abrirán un turno de preguntas. Simbi en aguas astronómicas parte de un grupo de divinidades vinculadas a los puntos de agua y los manantiales. A través de esta referencia, la pieza sitúa a la artista en una corriente simbólica en la que confluyen lo digital, lo analógico y lo coreográfico.

La tradición señala que Simbi siente una atracción especial por criaturas ‘mezcladas’ (mulatas). Si estas personas se acercan solas al agua, podrían ser atrapadas por estas fuerzas y, con suerte, regresar años después con un gran conocimiento o sabiduría’, señala la artista. Sybille explora en esta pieza estos límites, entre lo divertido y lo peligroso, en un intento de acercarse a los secretos y los Misterios, a través del ‘Yanvalou’, un ritmo vudú. Inés Sybille Vooduness (Barcelona) es bailarina, investigadora y profesora. De padre haitiano, su práctica se desarrolla partiendo de su interés por las filosofías intrínsecas al vudú de Haití, al Kuduro de Angola y al Coupé Décalé de Costa de Marfil.

A partir de estas referencias, la artista ha desarrollado piezas como Santa de sustrato autónomo, Simbi en aguas astronómicas y Cadencias criollas, diez mil veces desdobladas, esta última en colaboración con el bailarín Malvin Montero. ‘Simbi en aguas astronómicas’ cuenta con la dirección, performance y collages de Inés Sybille Vooduness, con adaptación de Bee Barros y Gabriela Clavería, quien también es la encargada de la operación. El proyecto cuenta con diseño de iluminación de Ivan Cascon.

Sobre el ciclo ‘Exploratorio’

El ‘Exploratorio’ del C3A propone un lugar para la escucha y la experimentación, donde artistas y público encuentren resonancias y tensión también con las líneas de pensamiento del museo, con la intención de imaginar un espacio vivo y de diálogo. La segunda temporada del ciclo, bajo el nombre Existe un río y comisariada por Marisa Lull, reunirá durante este año a artistas locales, nacionales e internacionales, que presentan sus creaciones en torno al cuerpo y su ‘performatividad’, a través de diversos formatos como la performance, la danza, el site-specific, la instalación o el recital. ‘El nombre del programa Existe un río, subraya los conceptos de flujo, escucha y transformación, y es una invitación a compartir los universos propuestos por los artistas, quienes, desde un plano sensorial, como hace el propio río, despiertan nuestros cinco sentidos’, señala la comisaria.

El programa mantiene una línea de trabajo orientada a la difusión de creadoras y creadores procedentes del ámbito mediterráneo y del sur global, cuyas prácticas artísticas plantean enfoques alternativos a las narrativas hegemónicas. El ciclo ‘Exploratorio’ se configura como un programa dedicado a las artes vivas que acoge propuestas centradas en la relación entre cuerpo, sonido y espacio, en diálogo con la programación del C3A.