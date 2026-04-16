'El bodegón en la pintura cordobesa contemporánea': el Teatro Cómico reúne más de 60 obras de artistas como Botí y Cosano

El Teatro Cómico Principal de Córdoba, dependiente de la Consejería de Cultura y Deporte, acoge la exposición El bodegón en la pintura cordobesa contemporánea, una propuesta que reúne una selección representativa de este género pictórico a través de la obra de diversos creadores vinculados a la provincia.

La muestra, coorganizada por la Asociación Sabores de Córdoba y el propio Teatro Cómico Principal, cuenta además con la colaboración de la Diputación Provincial de Córdoba. La propuesta expositiva tiene como objetivo difundir el patrimonio artístico local y acercarlo tanto al público general como a los centros educativos, mediante una propuesta de rigor expositivo y clara vocación divulgativa.

Comisariada por Ramón Montes y Arturo Barbero, la muestra presenta una o dos obras por autor, abarcando un amplio abanico de técnicas que incluye óleo sobre lienzo y tabla, técnicas mixtas, témperas y collages. En total, se exhiben más de sesenta piezas que permiten recorrer distintas miradas contemporáneas sobre el bodegón, un género tradicional que se muestra aquí renovado desde planteamientos plásticos diversos.

Entre los artistas representados figuran nombres destacados de la creación cordobesa como Rafael Botí, Emilio Serrano, Francisco Cosano, Julia Hidalgo o Ana Ortiz Trenado, junto a otros creadores contemporáneos. A través de sus obras, frutas, vajillas y composiciones aparentemente sencillas se transforman en espacios de sensibilidad y reflexión, donde la luz, la materia y lo cotidiano adquieren un nuevo protagonismo.

El proyecto expositivo se complementa con un programa de actividades paralelas que incluye visitas guiadas a cargo de los comisarios, así como la edición de un catálogo que recoge estudios biográficos de los artistas y fichas técnicas de las obras expuestas.

Noticias relacionadas

El bodegón en la pintura cordobesa contemporánea podrá visitarse del 14 de abril al 24 de mayo de 2026, con entrada gratuita, en el siguiente horario: martes, miércoles, sábados y domingos de 11:00 a 14:00 horas, y jueves y viernes de 11 a 14 horas y de 18.30 a 21 horas.