Cultura
La Universidad Loyola celebra el Día Mundial del Arte con una intervención artística en su campus de Córdoba
La programaciónincluye también la representación teatralizada Gozar con la mirada en el Museo de la Trinidad
El campus de Córdoba de la Universidad Loyola ha acogido este miércoles, con motivo del Día Mundial del Arte, la intervención artística Hay un jardín bellísimo bajo la ciudad, una acción efímera del profesor y artista Paco Pérez Valencia en la que han participado también alumnos.
La propuesta se ha desarrollado en el camino que une la entrada del edificio 1 con la cafetería del campus, un tramo del pavimento que se bifurca en alquitrán y cuyas grietas han sido intervenidas con lana de color, "como si un magma cromático emergiera desde el fondo de la Tierra", indica el autor.
Desde las diez y media de la mañana hasta el mediodía, alumnos, profesores y todo aquel que ha pasado por la zona ha podido admirar el trabajo que realizaba Pérez Valencia en el campus.
Ya por la tarde, la programación ha continuado en el Museo de la Trinidad con la representación Gozar con la mirada, una visita teatralizada a cargo de Loyola Teatro, con pases a las 19.00, 19.45 y 20.30 horas, en la calle Tejón y Marín.
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