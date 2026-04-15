Últimas entradas para la obra ‘Esencia’ con Juan Echanove y Joaquín Climent en el Gran Teatro de Córdoba

La agenda cultural del Instituto Municipal de Artes Escénicas de Córdoba (IMAE) ofrece esta semana una programación variada y para todas las edades. La obra de teatro Esencia de Ignacio García May se representará en el Gran Teatro el próximo 17 de abril. Asimismo, las familias podrán divertirse con Kacharristán, este 19 de abril en el Teatro Góngora. Por su parte, el humorista Manu Sánchez vuelve a agotar entradas en el Gran Teatro con doble función de su monólogo Entregamos este 18 de abril.

Esencia, escrita por Ignacio García May y protagonizada por Juan Echanove y Joaquín Climent, es una obra enigmática que explora la fragilidad de la realidad a través del reencuentro de Pierre y Cecil, dos viejos amigos que entre recuerdos y reflexiones, despliegan un laberinto de percepciones donde lo real se desdibuja.

Entre recuerdos y reflexiones, se despliega un laberinto de percepciones donde lo real se desdibuja. Esencia es una pieza clave en la dramaturgia de García May, una historia que muestra a plena luz las claves de su teatro: pensamiento, belleza y una profunda capacidad de transformación. Esta coproducción de Teatro Español y Entrecajas Producciones Teatrales está dirigida por Eduardo Vasco.

Manu Sánchez, y cacharros y orquesta

Este sábado Manu Sánchez vuelve al escenario del Gran Teatro de Córdoba con su último monólogo Entregamos. "El Manu Sánchez más auténtico, genuino y cercano llega para abrirse en canal y para reír como si no hubiese un mañana, ahora que quizás es más consciente que nunca que, a veces, puede que no haya un mañana". Un show ácido con grandes dosis de humor a bocajarro para abordar las ironías de la vida con su espectacular visión e ingenio.

Para terminar la semana, los pequeños de la familia podrán disfrutar con Kacharristán, un concierto para cacharros y orquesta con dos músicos sobre el escenario, el dúo Vibra-tó conformado por Joaquín Sánchez y Miguel Guinea. Los niños y niñas entre 8 y 12 años están convocados para un espectáculo vibrante, lleno de humor y música épica, que invita a reflexionar sobre el impacto de nuestros residuos y el poder transformador de la creatividad.