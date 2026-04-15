'Plaza Contemporánea': la Fundación Kutxabank reúne en Córdoba a 17 artistas contemporáneos en una jornada de 12 horas con Niño de Elche y Quantic

La Fundación Kutxabank presentará el próximo 9 de mayo su primer gran evento cultural del año en Córdoba, Plaza Contemporánea, que tendrá lugar en el Centro de Creación Contemporánea C3A y tendrá como protagonistas a 17 artistas contemporáneos de distintas disciplinas creando en directo. El director de la fundación, Leopoldo Izquierdo; Pat de Keyser, CEO de Keyser-V y el delegado territorial de Cultura y Deporte, Eduardo Lucena, han presentado la programación de esta interesante jornada de creativa que se desarrollará durante doce horas seguidas, desde las 12 del mediodía hasta las 12 de la noche. "El proyecto surge con la vocación de crear espacios abiertos, participativos e interdisciplinares para conectar con la sociedad; y el propósito de seguir detectado talento emergente, para ponerlo en conversación con figuras consagradas, creando así experiencias únicas para el público en entornos privilegiados”, han explicado los organizadores. En este contexto, "Córdoba es una plaza óptima para arrancar este proyecto que pretende conectar con el talento local andaluz, generar comunidad de jóvenes en torno a la cultura e impulsar al C3A en su extraordinario trabajo para liderar la creación y producción artística en Andalucía".

Leopoldo Izquierdo ha explicado que Plaza Contemporánea es una apuesta de la Fundación Kutxabank que busca "potenciar las disciplinas artísticas contemporáneas y visibilizar a los artistas consagrados y emergentes, fusionando talento local e internacional". Según ha indicado, la fundación buscaba para esta iniciativa "un espacio que ofreciera la fórmula adecuada para generar sinergias entre música, talleres, arte y gastronomía", algo que ha sido posible gracias a la colaboración de la Junta de Andalucía, que ha cedido el C3A, y a Keyser V, encargada de diseñar el evento.

Leopoldo Izquierdo, en la presentación de 'Plaza contemporánea'. / Víctor Castro

Pat de Keyser ha explicado que la propuesta tiene dos cabezas de cartel, Quantic, un artista londinense referente en música electrónica y en ritmos afro y latinos, que cerrará la jornada después de la actuación en directo de Niño de Elche, otro referente musical, en este caso del flamenco contemporáneo. La música del artista británico, afincado en Colombia, conecta continentes y tradiciones y "expresa el puente que este maratón creativo pretende tender entre Andalucía y Latinoamérica", han comentado. El Niño del Elche por su parte, "encarna otro de los propósitos de esta iniciativa, mostrar y reconocer las raíces más profundas y proyectarlas hacia el futuro, con valentía y sin complejos".

Cartel del maratón cultural 'Plaza Contemporánea'. / CÓRDOBA

Antes que ellos, ocuparán la escena otras firmas locales, nacionales e internacionales de la música como BKTS (Key Kollecive) o Ussuru Sound, Momo, Chilly Grrl777 y Anaïs Begon. En el ámbito del arte visual, estarán Juan Pollxlux y también habrá talleres de artistas plásticos de Córdoba y de otros lugares como Almudena Castillejo, Kira Noland, Taller Vinilo y Dj set María & Iker, Monrohe, Desgarrate, La Gira y Clara Gómez. El público disfrutará con ellos de proyecciones de videoarte en directo y talleres de arte visual. Chilly Grrrl777 impartirá un taller de vinilo mientras @KeyKollective realizará un taller de DJ set. El maratón reserva espacio también para una propuesta gastronómica de calidad y sostenible e, incluso, la colaboración con foodtrucks de perfiles influyentes, como Cenando con Pablo (@cenandoconpablo) -que participa en el evento nacional de la champions Burger- y B de Vikingo (@bdevikingo).

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La entrada será gratuita hasta completar el aforo de 3.000 personas. Toda la actividad se concentrará en el exterior del C3A. Las invitaciones se podrán reservar en la web del Palacio de Viana en el siguiente link, según ha avanzado Leopoldo Izquierdo, que ha animado a los cordobeses y en especial a los jóvenes, a acudir a este gran evento cultural que marca una nueva tendencia de apuesta cultural de la fundación. El maratón cultural del 9 de mayo es la primera colaboración entre la Fundación Kutxabank y C3A, “que marcará el inicio de una programación cultural anual que queremos desarrollar de forma conjunta para continuar situando al centro como un espacio de referencia para la creación contemporánea en vivo”, han adelantado.