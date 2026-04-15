La Diputación de Córdoba abre el plazo del 23º Certamen de Jóvenes Flamencos: fechas, premios y detalles del concurso.

La Diputación de Córdoba ha abierto el plazo para participar en la 23ª edición del Certamen de Jóvenes Flamencos y las solicitudes se podrán presentar del 14 de abril al 5 de mayo. Esta convocatoria está impulsada por la Delegación de Cultura de la institución provincial y está dirigida a guitarristas, cantaores/as y bailaores/as de Córdoba y provincia, explica la institución provincial en una nota de prensa.

El delegado del área en la Diputación, Gabriel Duque, ha destacado que “se trata de un prestigioso concurso consolidado en el mundo del flamenco que, a lo largo de sus ediciones, ha servido de trampolín para numerosos artistas que hoy ocupan un lugar destacado en el arte, aportando su sello personal en el cante, el toque y el baile flamenco”.

Premio económico y gira con diez actuaciones

Duque ha señalado que “el certamen se distingue porque los galardonados no solo reciben un premio económico, sino que participan en una gira de diez actuaciones por distintos municipios de la provincia de Córdoba, nueve para los ganadores y una para los finalistas”.

El delegado del área de Cultura en la Diputación, Gabriel Duque. / CÓRDOBA

“Esta iniciativa no solo brinda espectáculos de calidad a las localidades, sino que también ofrece una gran oportunidad de promoción y aprendizaje a las jóvenes promesas del flamenco”, ha resaltado el diputado.

El certamen se desarrolla en las modalidades de guitarra flamenca, Premio ‘Vicente Amigo’, para participantes de entre 14 y 35 años; cante, con el Premio Antonio Fernández ‘Fosforito’, también para aspirantes entre 14 y 35 años; y baile, con los premios ‘Blanca del Rey ‘(entre 14 y 18 años) y ‘Olga Pericet’ (entre 19 y 35 años). No podrán participar quienes hayan sido premiados en ediciones anteriores y cada persona solo podrá inscribirse en una modalidad.

Dotación de los premios y fases

El premio Antonio Fernández está dotado con 450 euros; el de Vicente Amigo, con 450 euros; el de Blanca del Rey, con 1.100 euros y el de Olga Pericet, con 1.100 euros. Además, cada ganador recibirá un trofeo conmemorativo del certamen.

El certamen tendrá dos fases, una primera de selección, en el Patio Blanco del Palacio de la Merced, los días 4 y 5 de junio; y la final tendrá lugar en Cañete de las Torres, el 27 de junio. El jurado, compuesto por destacadas figuras del flamenco, evaluará a los participantes según los criterios establecidos en las bases de la convocatoria y seleccionará a los ganadores de cada modalidad.

El plazo de inscripción es de 15 días desde el siguiente a su publicación en el BOP, el día 13 de abril. El plazo de presentación de solicitudes estará abierto hasta el 5 de mayo.

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