Córdoba redescubre a Rafael Pineda

Hay trayectorias que se disuelven en el tiempo sin una causa aparente. La de Rafael Pineda (1931–2009) es una de ellas.

Pintor, grabador y muralista, desarrolló a lo largo de seis décadas una obra escindida: la que formó parte del paisaje visible de Córdoba y otra, paralela, preservada en la intimidad, ajena a cualquier circuito. Esta última, inédita hasta hoy, ha permanecido bajo custodia familiar.

Una exposición en tres espacios

Este miércoles 15 de abril a las 20.00 h se ha presentado por primera vez toda su obra en su conjunto.

La exposición se articula en tres espacios —Palacio de Viana, La Casa 12PB y La Inaudita— y se extiende en una ruta por diez tabernas y restaurantes del casco histórico, donde se recupera la obra que sí habitó la ciudad. Un dispositivo que permite abordar gran parte de su producción.