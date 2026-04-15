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Cultura

Córdoba redescubre a Rafael Pineda

La obra completa del artista cordobés Rafael Pineda, que abarca seis décadas, se expone por primera vez en tres espacios de la ciudad a partir del 15 de abril, revelando su faceta inédita

La obra del pintor cordobés Rafael Pineda, en imágenes

La obra del pintor cordobés Rafael Pineda, en imágenes

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La obra del pintor cordobés Rafael Pineda, en imágenes / Víctor Castro

Diario CÓRDOBA

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Hay trayectorias que se disuelven en el tiempo sin una causa aparente. La de Rafael Pineda (1931–2009) es una de ellas.

Pintor, grabador y muralista, desarrolló a lo largo de seis décadas una obra escindida: la que formó parte del paisaje visible de Córdoba y otra, paralela, preservada en la intimidad, ajena a cualquier circuito. Esta última, inédita hasta hoy, ha permanecido bajo custodia familiar.

Una exposición en tres espacios

Este miércoles 15 de abril a las 20.00 h se ha presentado por primera vez toda su obra en su conjunto.

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La exposición se articula en tres espacios —Palacio de Viana, La Casa 12PB y La Inaudita— y se extiende en una ruta por diez tabernas y restaurantes del casco histórico, donde se recupera la obra que sí habitó la ciudad. Un dispositivo que permite abordar gran parte de su producción.

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