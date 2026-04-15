Cultura
Córdoba redescubre a Rafael Pineda
La obra completa del artista cordobés Rafael Pineda, que abarca seis décadas, se expone por primera vez en tres espacios de la ciudad a partir del 15 de abril, revelando su faceta inédita
Hay trayectorias que se disuelven en el tiempo sin una causa aparente. La de Rafael Pineda (1931–2009) es una de ellas.
Pintor, grabador y muralista, desarrolló a lo largo de seis décadas una obra escindida: la que formó parte del paisaje visible de Córdoba y otra, paralela, preservada en la intimidad, ajena a cualquier circuito. Esta última, inédita hasta hoy, ha permanecido bajo custodia familiar.
Una exposición en tres espacios
Este miércoles 15 de abril a las 20.00 h se ha presentado por primera vez toda su obra en su conjunto.
La exposición se articula en tres espacios —Palacio de Viana, La Casa 12PB y La Inaudita— y se extiende en una ruta por diez tabernas y restaurantes del casco histórico, donde se recupera la obra que sí habitó la ciudad. Un dispositivo que permite abordar gran parte de su producción.
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