Cincuenta artistas exhibirán su arte en las calles de Córdoba y provincia este sábado 18 de abril en el Día Mundial del Arte

Córdoba celebrará el Día del Arte con un completo programa de actividades. La concejala de Cultura, Isabel Albás y el delegado de Cultura de la Junta de Andalucía, Eduardo Lucena, han presentado junto a artistas y representantes de la Fundación Botí y la Fundación Antonio Gala la programación prevista, que se desarrollará este sábado 18 de abril de 10.00 a 14.00 horas.

Albás ha destacado que el objetivo de esta jornada es "acercar el arte en todas sus versiones a la ciudadanía", y eso en una fecha señalada por la Unesco en el calendario con este fin. "Córdoba fue una de las primeras provincias europeas en sumarse a la celebración de este día tan extraordinario y en las tres primeras ediciones hemos contado con más de 120 artistas", ha detallado la concejala. El sábado, los cordobeses se encontrarán por distintos enclaves de la ciudad pintores, escultores, grafiteros, caricaturistas y dibujantes de cómics trabajando en la calle.

Programa de artistas

Lucena ha recordado que "el proyecto empezó con 16 artistas en la primera edición y ya va por 50". En su opinión, "la sociedad necesita esa cercanía que te permite ver el proceso creativo para apreciar en mayor medida el arte". El programa de este año se desplegará por numerosas plazas, entre ellas, la plaza de Las Tendillas, donde trabajarán Rafa Bilcor y Urban Sketchers. En la plaza de la Compañía los paseantes se encontrarán con Rosa Gabriel y Lucía Gutiérrez, mientras que en la plaza de Jerónimo Páez estará Estudio de Arte Aro y Loletta García. En los Jardines de Orive, se instalarán varios miembros de la Real Academia, en concreto, Francisco Escalera y Fran Vera Muñoz. También se une al evento la Fundación Rafael Botí, donde estará Rafael Jiménez.

Cartel del Día Mundial del Arte. / CÓRDOBA

En Casa Árabe ocupará el espacio artístico Mosa One, un artista italiano que dará un toque internacional a la cita, mientras Casa Árabe se incorpora por primera vez con Luis Celorio y Sebastián de la Obra. La Fundación Gala no podía faltar a la cita y en su espacio los visitantes podrán asistir a la creación de varios de los artistas residentes en este curso, que trabajarán a la vista de todos.

Además, por primera vez, varios pueblos participarán en el Día Mundial del Arte "para conectar la capital y la provincia", han destacado. Este año, los protagonistas serán Pozoblanco, donde estarán Nati Pérez Lanes y David Vázquez; Lucena, de la mano de la Asociación Michelangelo; Priego de Córdoba con la Asociación de Pintores Adolfo Lozano Sidro, y Palma del Río, gracias a la Asociación Pigmenta.

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Isabel Albás, en la presentación de los actos del Día Mundial del Arte. / CÓRDOBA

Por último, en la capital, el Teatro Cómico será punto de encuentro para el público infantil, ya que allí se celebrarán talleres para niños de 6 a 15 años a cargo de José Luis Muñoz y Victoria Camuñas. Los interesados deberán reservar las plazas indicando el nombre de los niños, edad y teléfono en momentodecordoba@gmail.com. Allí, "los más jóvenes podrán dibujar con las indicaciones de ambos artistas".