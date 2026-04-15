La Academia de las Artes Escénicas nomina a Juan Carlos Rubio para los Premios Talía

Juan Carlos Rubio sigue en racha. No en vano, la Academia de las Artes Escénicas de España ha nominado al dramaturgo y guionista montillano para la cuarta edición de los Premios Talía, considerados los Premios Goya del teatro español, al reconocer la excelencia en todas las disciplinas de las artes escénicas.

En esta ocasión, Juan Carlos Rubio opta al Premio Talía a Mejor Dirección de Escena por Música para Hitler, una obra escrita por Yolanda García Serrano y Juan Carlos Rubio que narra la historia del exilio de Pau Casals, considerado uno de los mejores violonchelistas de todos los tiempos, que se vio forzado a exiliarse en el sur de Francia tras la Guerra Civil Española.

"Con todos sus recursos y mucho empeño, el músico tarraconense se dedicó a ayudar a miles de compatriotas hacinados en los campos de trabajo cercanos", explica Juan Carlos Rubio, que recuerda que en el año 1943, bajo la ocupación nazi, el genio catalán de la música recibió una inquietante invitación para tocar ante el Führer. "Casals sabía que negarse a hacerlo podría acarrearle terribles consecuencias", añade el autor montillano que, junto a Yolanda García Serrano, quiso rememorar estos dramáticos hechos en Música para Hitler, un texto emocionante que recrea la personalidad de uno de los mayores artistas del siglo XX.

Un autor reconocido

Esta nueva nominación llega apenas unas semanas después de que la Academia de las Artes Escénicas de Andalucía incluyese a Juan Carlos Rubio como candidato a los 12º Premios Lorca de las Artes Escénicas de Andalucía en las categorías de Autoría Teatral y Dirección por Música para Hitler, que ya fue reconocida hace dos años por el prestigioso Premio Mandarache 2024, que concede el Ayuntamiento de Cartagena.

"El Premio Mandarache es muy especial, ya que el jurado lo componen 7.000 jóvenes de Cartagena en España, de Cartagena de Indias en Colombia y de la ciudad balneario de Cartagena, ubicada en el litoral central de Chile. El alumnado lee varias obras durante el curso y decide cuál es la que más les ha gustado. Por eso fue muy especial que esos jóvenes decidieran que Música para Hitler era el mejor texto en el 2024", reconoció Juan Carlos Rubio, en una entrevista concedida recientemente a CÓRDOBA.

La presencia del dramaturgo montillano entre los nominados a los Premios Talía no es, en absoluto, novedosa. De hecho, Juan Carlos Rubio recibió hace dos años el Premio Talía al Mejor Autor de Teatro de Texto por El novio de España, una obra que se centra en la relación de Luis Mariano y Carmen Sevilla que mezcla elementos reales con situaciones inventadas y que dan pie a una interpretación libre en torno a algunos momentos y situaciones que compartieron los dos famosos protagonistas de la función, una popular pareja artística que colaboró en tres exitosas películas. Y, todo ello, con el telón de fondo de la España gris de los cincuenta y la cruel realidad del exilio que vivían tantos ciudadanos españoles.

Una obra cuya historia se remonta dos décadas atrás

Ahora, Juan Carlos Rubio vuelve a lograr un nuevo reconocimiento para una obra cuya historia se remonta dos décadas atrás. "Hace casi veinte años estuve trabajando para TV3 en un proyecto para una serie de televisión sobre la figura de Pau Casals, que es un hombre que vivió casi un siglo, con una vida fascinante", explicó a CÓRDOBA.

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"He de reconocer que, en aquel entonces, yo no era ningún especialista en su biografía. Tenía, claro, algunas nociones sobre Pau Casals y sobre su absoluto magisterio con el violonchelo, pero no sabía calibrar su dimensión humana, todo lo que había hecho no solamente por el arte y por la música, sino por la paz a nivel mundial. Y me fascinó su trabajo, su personalidad...", admitió.