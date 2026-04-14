La Fundación Antonio Gala crea su propia compañía teatral en Córdoba y estrenará en octubre 'Anillos para una dama'

La Fundación Antonio Gala ha firmado este martes un convenio de colaboración con Uno Teatro para la creación del grupo de teatro de la fundación, con el que potenciar la escena en Córdoba y poner en valor la obra dramatúrgica del autor. El presidente de la fundación, Francisco Moreno, y la directora de la compañía, Nieves Palma, han rubricado el acuerdo que, supone "el primer paso para una aventura que busca que el teatro de Antonio Gala también tenga un hueco en la fundación", ha indicado Palma.

Según Francisco Moreno, "queremos velar por el desarrollo cultural en sentido amplio de nuestros jóvenes creadores, que cada año nos acompañan en cada promoción y ya son 24". Así, ha recordado que la institución cuenta ya con una sala de exposiciones y una formación musical como la Camerata Gala "y nos parecía que era necesario aportar otra parte tan fundamental de la obra de Antonio como es el teatro". El acuerdo prevé que la compañía represente cada año al menos una obra de Antonio Gala en la que participarán jóvenes actores de menos de treinta años (no residentes de la fundación), por continuar con el compromiso general de la institución de impulsar la carrera de jóvenes creadores.

La primera obra será 'Anillos para una dama', en octubre

Según lo previsto, el próximo mes de octubre, coincidiendo con el aniversario del nacimiento de Antonio Gala, será el estreno de la primera, Anillo para una dama, una obra que volverá a estar en cartel en la Sala Mosaico de la fundación y que también se presentará en noviembre en el centro de creadores contemporáneos de Cuenca. Nieves Palma ha explicado que ya está trabajando en la adaptación de la obra, con cinco actores en lugar de los seis del formato original. Ricardo Luna encarnará uno de los personajes principales y el resto aún está por seleccionar. "Mi objetivo es que en el mes de mayo hayamos cerrado el cásting y que el texto se haya definido totalmente para empezar a trabajar en los ensayos", ha señalado Palma.

Según la directora, la elección dentro de todas las creaciones de Antonio Gala de Anillos para una dama se debe a que "es una obra que encaja por su contenido actual: el reto personal de Jimena, la libertad, el reto de ser ella misma, una cuestión general, algo del ser humano". En su opinión, puede ser muy interesante "recuperar ese tema de la libertad de decidir como gran eje de la obra".