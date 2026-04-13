El Teatro Circo de Puente Genil acogerá la ópera 'La flauta mágica' de Mozart el viernes 24 de abril

La compañía Teatro Lírico Andaluz pondrá en escena el próximo 24 de abril, a partir de las 20.30 horas, en el Teatro Circo, la ópera La flauta mágica, una de las más conocidas de Mozart. Se trata de un evento cultural que llega de la mano de la Asociación Cultural Amigos de la Música y la delegación municipal de Cultura del Ayuntamiento de Puente Genil, en colaboración también con las empresas Codimar y Aljonoz.

Durante el acto de presentación de la obra, la concejala de Cultura, María Delgado, animó a los pontanenses a acudir al Teatro Circo para presenciar el evento. Por su parte, Rafael Sánchez, en nombre de Amigos de la Música explicó que la obra contará con un relator que irá explicando las diferentes escenas en castellano, siendo también los diálogos de los protagonistas en castellano. “Se trata de un cuento de hadas y tiene una temática muy apropiada para que los niños y las niñas se inicien en la ópera, por lo que es muy recomendable para todos los públicos”, afirmó.

“Los personajes buscan el alma a través del conocimiento y de la ciencia”, dijo Sánchez, quien también destacó la calidad artística del espectáculo, “ya que el aria de la reina de la noche tiene una dificultad técnica muy importante y la soprano protagonista lo hace muy bien”. Sánchez igualmente agradeció la colaboración de las empresas Codimar y Aljonoz, ya que ello supone fijar las entradas a unos precios muy asequibles para el público, algo que sin ello, hubiese sido imposible.

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“Es una de las grandes óperas de la historia de la música, por lo que espero que el Teatro Circo se llene para presenciar la obra, dado que ya llevamos más de la mitad de las entradas vendidas”, concluyó. Las entradas pueden adquirirse en venta anticipada al precio de 10 euros y 12 euros en taquilla. Más información, en el teléfono 617453061.