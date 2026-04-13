Jóvenes guitarristas de varias provincias competirán en el Certamen Nacional de Guitarra Flamenca Músico Ziryab de Córdoba

El auditorio del Conservatorio Profesional de Córdoba Músico Ziryab ha acogido este lunes la presentación de la cuarta edición del Certamen Nacional de Guitarra Flamenca Músico Ziryab, que en esta ocasión estará dedicada al maestro de guitarra flamenca Rafael Rodríguez Merengue de Córdoba. El homenaje se concretará en el nombramiento del aula de acompañamiento al baile como Aula de acompañamiento al baile Maestro Rafael Rodríguez Merengue de Córdoba, que se realizará el martes 14 de abril a las 19 horas.

Según indican las bases, los participantes podrán optar a dos premios. El premio Juan Serrano se convoca para alumnado matriculado en los cursos de primero de Enseñanzas Básicas a segundo de Enseñanzas Profesionales mientras que el premio Ziryab va dirigido a estudiantes de tercero a sexto de Enseñanzas Profesionales.

Según ha explicado Gabriel Muñoz, jefe del Departamento de Flamenco, el conservatorio ha recibido alrededor de 40 solicitudes de jóvenes guitarristas procedentes de Almería, Jerez de la Frontera, Huelva, Jaén, Linares, Madrid y Córdoba, entre los cuales han sido seleccionados tres para cada una de las categorías. En cada categoría (Juan Serrano y Ziryab) se conceden tres premios y el jurado tendrá potestad de declarar desierto cualquiera de ellos. La final tendrá lugar el próximo sábado 18 de abril a las 11.30 horas en el auditorio Tenor Pedro Lavirgen del CPM Músico Ziryab de Córdoba. En esta fase, los aspirantes al premio Ziryab deberán interpretar obras de diferentes estilos, una "a compás" y otra "libre". Tanto para el premio Juan Serrano como para el premio Ziryab, al menos una obra deberá ser distinta de la presentada en la fase de selección. La interpretación de las dos obras presentadas deberán ser ejecutadas de memoria y no estará permitido ningún tipo de acompañamiento.

Actos paralelos del certamen

Los actos paralelos al certamen, que han contado con la colaboración de la Fundación Cajasol, incluirán tres recitales en su sede cultural, que empezarán el jueves 16 de abril a las 19.30 horas de la mano de una selección de solistas de guitarra flamenca del centro cordobés. El siguiente será el 14 de mayo en el mismo horario a cargo del Conjunto Instrumental Flamenco del CPM Músico Ziryab y el alumnado de la especialidad de Cante Flamenco. Por último, el 18 de junio Manuel Herrera hijo, vencedor de la primera edición de este certamen, cerrará el ciclo a las 20.30 horas.

Gabriel Muñoz ha destacado la implicación de la Delegación de Cultura y Patrimonio del Ayuntamiento de Córdoba, Fundación Cajasol en Córdoba, Sinfonía instrumentos musicales, Online Flamenco, Luthier Javier Castaño, Óscar Herrero ediciones, Luis Víctor Pérez, Alfredo Mesa, Knobloch, gracias a los cuales ha sido posible esta nueva edición el certamen.