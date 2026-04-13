Jaime García: "Peligro! tiene una energía en directo que no se ve a menudo"

El trío Peligro!, una de las bandas mallorquinas con mayor pegada en el indie nacional, está de estreno con Nena, su nuevo EP y un desafío para Jaime García, el líder de Sexy Sadie, que en los últimos tiempos no deja de crecer como productor. "Sin saberlo, durante mi etapa con Sexy Sadie tuve a varios maestros de los que aprender, como Paco Loco, Joaquín Pascual, José María Rosillo o Nigel Walker", confiesa en esta entrevista.

¿Qué tiene Peligro! que no tengan los demás?

La banda me gustó mucho desde la primera vez que los vi en directo allá por el 2021 en la Fira B! Tienen una energía en directo que no se ve a menudo.

¿Qué busca en una banda como productor?

Realmente nunca lo había pensado desde ese punto de vista, yo no busco más que ayudar a las bandas a dar forma a sus canciones. Desde un punto de vista externo puedo ver muchos detalles a nivel de estructura, arreglos, sonido...

¿Qué debe tener un grupo para que acepte trabajar con él?

La verdad es que tengo la suerte de poder elegir entre los proyectos que me llegan y únicamente pido me guste lo que hacen y, sobre todo, que yo vea que realmente puedo ayudarles a intentar subir un escalón más.

¿Dónde reside la fuerza de un tema como Nena?

Es una canción que huye de la típica estructura estrofa/estribillo, estrofa/estribillo… Me gustó muchísimo desde el principio y trabajamos sobre todo en pulir las buenas ideas que tenían y no disiparnos demasiado. Que mandase la melodía de voz, que es brutal, y acompañarla con energía y dinámica, ese sello personal suyo. Además, el cambio de tempo es buenísimo y por último, y no menos importante, la letra: "Yo quiero dártelo todo, aunque no estés", es una maravilla. Se ha mezclado en Urban, con Rafa Rigo (Sunflowers). El EP completo también incluye una versión de la canción En un mundo tan pequeño, del grupo Mercromina, en la que hemos colaborado dos Sexy Sadie, Carlos Pilán y yo, con guitarras y voces.

Portada de ‘Nena’, lo último del grupo mallorquín Peligro! / .

¿De qué trabajos como productor saca pecho?

La verdad, no es que haya unos discos que me gusten más que otros, un poco como tu propia creativa. A todos les tengo muchísimo cariño, pero por mencionar grupos, diré que los que estoy trabajando últimamente y que quizá también hayan tenido más peso en mis producciones, sobre todo porque han repetido más de una vez y el vínculo se va estrechando. Ahí están Miki Serra, El Cairo, Soul&, Hot Deluge… Además de Peligro!, he estado trabajando por primera vez con Jane Yo, otra banda que también hacía tiempo que conocía y por fin llegó mi oportunidad. Acaban de publicar un EP producido por mí y del que estoy muy orgulloso.

¿Qué aprendió usted como productor durante tu etapa al frente de Sexy Sadie?

Noticias relacionadas

Realmente, durante mi etapa Sexy Sadie no me imaginaba a mí produciendo discos… Solo me veía como compositor y con una banda tocando la guitarra y cantando, o lo que sea, pero supongo que durante la grabación de los discos poníamos todos mucho interés a la hora de crear las canciones y a la hora de grabarlas siempre, sabiendo que un productor viene a ayudarnos y debíamos confiar. Pero bueno, sin saberlo, tuve a varios maestros de los que aprender, como Paco Loco Joaquín Pascual, José María Rosillo o Nigel Walker.