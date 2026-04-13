El Festival Primavera de Córdoba llenará de música de cámara ocho espacios patrimoniales del 16 de abril al 16 de mayo

Ocho espacios patrimoniales de la ciudad se llenarán de nuevo de música clásica de la mano del Festival Primavera de Córdoba, que cumple este año su tercera edición con una completa programación que se desarrollará del 16 de abril al 16 de mayo. El alcalde de Córdoba, José María Bellido, ha recordado en la presentación de esta cita el concepto que respalda esta propuesta cultural y que tiene que ver con el mandato de la Unesco de abrir el patrimonio a la ciudadanía para que esté vivo y sea espacio de participación. "El binomio formado por arte y patrimonio no parte de la idea de usarlo como decorado sino de que sea un elemento vivo y abierto a las manifestaciones culturales", ha insistido. Los lugares en que se celebrarán los recitales son el Círculo de la Amistad, la Sala Orive, el Conservatorio de Música Rafael Orozco, la plaza de Capuchinos, la iglesia de la Merced, el salón barroco de la Diputación de Córdoba y el Museo Arqueológico. Con un aforo medio de unas 300 personas, todos los conciertos empezarán a las 20.30 horas excepto el del sábado 9 de mayo que dará comienzo a las 21.30 horas.

Desde este punto de vista, el Festival Primavera de Córdoba regresa con un completo programa que ha desgranado su director y creador, Juan Miguel Moreno Calderón, quien ha detallado que la música de cámara será protagonista en este ciclo, en el que todos los conciertos serán gratuitos y con acceso libre hasta completar aforo. El primer recital será el jueves 16 de abril en el Real Círculo de la Amistad a las 20.30 horas y correrá a cargo de Ana Beard y Matthew Jorysz. Con el título Falla 150, este recital de soprano y piano recorrerá la esencia de la música española y europea gracias a grandes compositores como Falla, Albéniz o Debussy.

El viernes 24 de abril, el internacionalmente reconocido American String Quartet tocará en la sala Orive mientras que el jueves 30 de abril, ofrecerá un recital el clavecinista Ignacio Prego también en la sala Orive. "Será una oportunidad única para escuchar una obra Variaciones Goldberg de Bach en versión original, algo que no ha ocurrido algo antes en Córdoba", ha anunciado Moreno Calderón.

Cinco conciertos en mayo

En mayo, habrá cinco conciertos más con figuras nacionales, internacionales y de Córdoba. El 6 de mayo, el Amsterdam Trio se subirá al escenario del Conservatorio Superior de Música Rafael Orozco; el viernes 8 de mayo, Spanish Brass, el quinteto de metales español reconocido internacionalmente por su excelencia artística y su versatilidad musical, estará en la plaza de Capuchinos; el sábado 9, la iglesia de la Merced recibirá al Coro Brouwer con la dirección de Víctor Herrero Pareja; el jueves 14 de mayo, la pianista Noelia Rodiles estará en el Museo Arqueológico con un concierto homenaje a Manuel de Falla y por último, el sábado 16, la Camerata Gala cerrará el festival en la Diputación provincial con Alejandro Muñoz en la dirección y el concertino de la Orquesta Nacional de España Miguel Colom como violín solista.

Cartel del Festival Primavera de Córdoba. / CÓRDOBA

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El año que viene, vinculado a la capitalidad cultural del Mediterráneo

El director del festival ha avanzado que ya se está trabajando en la próxima edición, que estará relacionada con la capitalidad cultural del Mediterráneo de Córdoba. Así como en esta edición se ha querido rendir homenaje al 50 aniversario de la Semana Musical de Primavera del Conservatorio Superior de Música Rafael Orozco, en 2027, el programa estará vinculado a esa celebración eligiendo espacios que destaquen la multiculturalidad de la ciudad ubicando los conciertos en enclaves patrimoniales relacionados con el pasado romano, judío, musulmán y cristiano de Córdoba.

La presentación del festival ha contado con la presencia del delegado de Cultura de la Junta de Andalucía, Eduardo Lucena; el diputado provincial de Cultura, Gabriel Duque; el presidente del Círculo de la Amistad, Nicolás de Bari y la delegada de Cultura, Isabel Albás. El programa completo del ciclo se puede consultar aquí.