La Diputación de Córdoba abre las inscripciones para Talentos Córdoba Live: requisitos y cómo participar

Córdoba Live prepara su segunda edición acogiendo los grandes eventos musicales en vivo de esta temporada en la ciudad y con ello, pone la Diputación de Córdoba pone en marcha una nueva propuesta de ‘Talentos Córdoba Live Diputación de Córdoba’, una iniciativa que celebra este año su segunda edición con el objetivo de dar visibilidad, proyección y oportunidades reales a los músicos emergentes cordobeses.

La propuesta se enmarca en la nueva temporada de grandes conciertos en vivo de Córdoba Live y refuerza, según explica la Diputación en una nota de prensa, el compromiso compartido con la cultura y el apoyo al talento local. El certamen está dirigido a artistas mayores de edad de la provincia, tanto solistas como bandas, y busca convertirse de nuevo en una plataforma para que nuevos creadores puedan subirse a un escenario de primer nivel.

“Nos encontramos, un año más, ante una oportunidad para que los jóvenes de la provincia puedan alcanzar sus sueños y dedicar su vida a los escenarios”, ha señalado el presidente de la Diputación de Córdoba, Salvador Fuentes.

Cartel anunciador del certamen 'Talentos Córdoba Live'. / CÓRDOBA

Inscripciones abiertas

Las personas interesadas en participar en Talentos Córdoba Live Diputación de Córdoba deberán inscribirse a través de un formulario disponible en la web de Córdoba Live y subir un enlace con material musical de autoría legítima antes del próximo 3 de mayo.

Entre los requisitos recogidos en las bases figuran ser mayor de edad, estar registrado en la página web de la organización y, en el caso de presentarse como solista, estar empadronado en algún municipio de la provincia de Córdoba antes del 31 de enero de 2026. Si la candidatura se presenta como banda, bastará con que al menos uno de sus miembros cumpla esta última condición.

La organización seleccionará los 20 mejores vídeos musicales recibidos y los publicará posteriormente en su web. A partir de ahí se abrirá una fase de votación popular del 8 al 31 de mayo, de la que saldrán los diez vídeos más apoyados por los usuarios.

Una final en directo

De entre esos diez proyectos más votados, un jurado profesional elegirá a los seis finalistas, que actuarán en directo en la Gran Final de Córdoba Live interpretando dos temas sobre el escenario. De esa cita saldrá el ganador definitivo del certamen. Los nombres de los finalistas se darán a conocer el próximo 5 de junio.

Además del impulso promocional que supone actuar en este formato, la convocatoria contempla una dotación económica para los participantes mejor valorados. Los premios serán de 500 euros para el cuarto, quinto y sexto clasificado; 1.000 euros para el tercer premio; 2.000 euros para el segundo; y 3.000 euros para el ganador. A ello se suma la grabación de un single y de un videoclip del tema interpretado en el concurso.

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Fuentes ha destacado que esta segunda edición consolida una iniciativa pionera en la provincia. “Con la celebración de esta segunda edición, ‘Talentos Córdoba Live-Diputación’ se convierte en una plataforma pionera que ofrece proyección a artistas emergentes y facilita a los más jóvenes el acceso a una ocasión única para darse a conocer y actuar en directo en un escenario de primer nivel”, ha manifestado.