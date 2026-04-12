'Vida': la muestra de Gervasio Sánchez que recorre conflictos armados de todo el mundo

La muestra fotográfica Vida reúne una selección de 68 imágenes -muchas inéditas- tomadas por Gervasio Sánchez en muy diversos tiempos, lugares y contextos. Al revés de sus exposiciones y libros anteriores, no han sido divididas por tema, origen o fecha, como corresponde a su labor como reportero, dedicado a conflictos armados en todo el planeta. Si Sánchez es un gran reportero de estatura mundial, esta muestra lo presenta de modo distinto: destaca a un artista de la imagen.

Mujeres pasean a sus hijos entre ruinas en Djakova (Kosovo). / Gervasio Sánchez

Gervasio Sanchez es tan poeta como reportero, sin contradicciones. No ha buscado el hedonismo sino una belleza con filo, capaz de potenciar y volver más profundo el sentido de imágenes que nos muestran la tragedia de la guerra y la violencia. No crea una estética de estas desgracias: las critica a través del impacto estético y de los poderes cognoscitivos y comunicativos particulares del arte. Como ha dicho Antonio Muñoz Molina: ¡En el disparo de su cámara siempre hay denuncia y siempre hay poesía!

Dos niñas refugiadas en Morina (Albania). / GERVASIO SÁNCHEZ

Usualmente los cronistas bélicos toman sus fotos y se van hacia el fulgor de la próxima batalla. Son fotógrafos del clic. De Goya y Robert Capa a los reporteros mediáticos de hoy, los cronistas de guerra suelen ser reporteros de muerte. Sánchez es un reportero de vida, del triunfo de la vida sobre la violencia destructora. Esta visión enfoca todo su trabajo, y es el gran eje temático de esta muestra. Un poeta, John Yau, ha dicho que ya no hay héroes: sólo sobrevivientes. Pero los sobrevivientes pueden ser también vencedores, y Gervasio los retrata en su reincorporación a la vida.

Dos niños juegan en un edificio destruido tras la invasión estadounidense de Panamá. / GERVASIO SÁNCHEZ

Se ven muchas sonrisas en las fotos de este reportero de guerra. Podría decirse que hay alegría en ella. Esta mirada positiva en la selección corre el peligro de edulcorar el mensaje general, desdibujando la tragedia de los conflictos y alejándonos de su crítica y denuncia. Pero no ocurre así porque Gervasio rara vez pone entre paréntesis la muerte y la violencia. No las elude: va allí donde se manifiestan para actuar desde ellas. No le interesa la vida en suelo fértil, sino la vida que se sobrepone a su aniquilación.

Un hombre pasea a su perro por la ciudad destruida de Mostar (Bosnia-Herzegovina) / GERVASIO SÁNCHEZ

Thoman Mann ha dicho que la muerte es un problema mayor para quienes se quedan que para quienes se van. Los vivos sufren la dura tarea de sobrevivir las ausencias que deja la muerte, sus huecos y golpes tan fuertes, heraldos negros de la muerte misma, como dijera otro poeta.

Un niño juega con un balón en un campo de refugiados en Kukes (Albania). / GERVASIO SÁNCHEZ

Sus imágenes se concentran en enseñar cómo la vida se sobrepone, cómo se manifiesta en medio de las ruinas de la guerra y la muerte, superándolas. Expresan a menudo una alegría paradójica, lacerante, porque documentan la vida que se niega a ser aniquilada. Más allá de las minas, los desaparecidos, los bombardeos, esta es la historia mayor, el gran suceso de permanente y ahistórica actualidad que nos reporta Gervasio Sánchez.