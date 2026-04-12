La Fundación Antonio Gala acoge la muestra 'Donde brota la luz' hasta mediados de mayo

La Fundación Antonio Gala de Córdoba reunirá desde este lunes, 13 de abril hasta el 17 de mayo la exposición 'Donde brota la luz', que reúne una muestra de los trabajos desarrollados por los artistas residentes de la primera promoción del Centro de Creadores Contemporáneos de Cuenca (4C), entidad gestionada por la Fundación.

Los creadores Fran Baena, Ilaria Cutolo, Perla T. Alejo R., Lucía Tello, Marina Íñiguez, María Góngora y María Tenoury Díaz finalizaron en el pasado mes de diciembre su paso por el citado centro con la inauguración de dicha exposición, que ahora recalará en Córdoba.

Intimidad, memoria y recuerdos

En este sentido, el Espacio Gala de la Fundación, en la calle Ambrosio de Morales, acogerá gran parte de las obras expuestas en diciembre y enero en la Casa Zavala de Cuenca, una selección de obras de estilos, procesos y materias muy diferentes, pero en las que se adivina la importancia de la intimidad, la memoria y los recuerdos.

En concreto, el título 'Donde brota la luz' viene de una frase de Antonio Gala, en la que el escritor habla del acto de la creación, del poder de ese momento en el que la obra aparece ante su autor como la luz que nace de la oscuridad.

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De este modo, la exposición estará abierta al público en Espacio Gala hasta el día 17 de mayo, en lo que supone el primer intercambio de obras producidas en las dos residencias artísticas que gestiona la Fundación Antonio Gala.