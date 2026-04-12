Cultura
La Fundación Antonio Gala acoge la muestra 'Donde brota la luz' hasta mediados de mayo
Siete creadores, que finalizaron en diciembre su paso por el centro, son los protagonistas de la exposición que se inaugura este lunes
La Fundación Antonio Gala de Córdoba reunirá desde este lunes, 13 de abril hasta el 17 de mayo la exposición 'Donde brota la luz', que reúne una muestra de los trabajos desarrollados por los artistas residentes de la primera promoción del Centro de Creadores Contemporáneos de Cuenca (4C), entidad gestionada por la Fundación.
Los creadores Fran Baena, Ilaria Cutolo, Perla T. Alejo R., Lucía Tello, Marina Íñiguez, María Góngora y María Tenoury Díaz finalizaron en el pasado mes de diciembre su paso por el citado centro con la inauguración de dicha exposición, que ahora recalará en Córdoba.
Intimidad, memoria y recuerdos
En este sentido, el Espacio Gala de la Fundación, en la calle Ambrosio de Morales, acogerá gran parte de las obras expuestas en diciembre y enero en la Casa Zavala de Cuenca, una selección de obras de estilos, procesos y materias muy diferentes, pero en las que se adivina la importancia de la intimidad, la memoria y los recuerdos.
En concreto, el título 'Donde brota la luz' viene de una frase de Antonio Gala, en la que el escritor habla del acto de la creación, del poder de ese momento en el que la obra aparece ante su autor como la luz que nace de la oscuridad.
De este modo, la exposición estará abierta al público en Espacio Gala hasta el día 17 de mayo, en lo que supone el primer intercambio de obras producidas en las dos residencias artísticas que gestiona la Fundación Antonio Gala.
- Aviso amarillo de la Aemet en toda la provincia de Córdoba por tormentas y fuertes lluvias: estas son las horas 'críticas'
- Un hotel, dos residencias y zona comercial, el moderno diseño de una parcela libre junto al hospital Reina Sofía de Córdoba
- Los precios de la vivienda en Córdoba se frenan y los expertos auguran un cambio de tendencia en el mercado
- Córdoba vibra con Fito & Fitipaldis en una noche de himnos y complicidad intergeneracional
- Vía libre para la construcción de un nuevo barrio en Córdoba: localización, número de viviendas y zonas verdes
- Hasta 2.000 euros por persona: las ayudas a los puestos del mercadillo en Córdoba por el efecto de las borrascas
- La DGT avisa a los conductores de Córdoba: 600 euros de multa y 6 puntos del carnet por realizar esta maniobra
- 67.202 hectáreas de naturaleza en Córdoba: el parque natural de Sierra Morena ideal para una escapada en primavera