Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Precios de la viviendaDonaciones y SucesionesPaseo de la CienciaBarrios pobresIncendio en LucenaUrbanismoEl tiempoFito & FitipaldisPaco JémezPrevia CCFEscapada
instagramlinkedin

Visto y oído

La Sala Impala vive la nueva energía de Ruth Lorenzo

La Sala Impala vive la nueva energía de Ruth

La Sala Impala vive la nueva energía de Ruth / VÍCTOR CASTRO

Diario CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

Córdoba

La Sala Impala vivió una noche de energía y reinvención con la actuación de Ruth Lorenzo, que en su Blacksheep Tour, ahora bajo el nombre de Ruth, mostró su giro hacia el rock en un concierto intenso.

Concierto Ruth en la sala impala

Concierto Ruth en la sala impala / Víctor Castro

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Vía libre para la construcción de un nuevo barrio en Córdoba: localización, número de viviendas y zonas verdes
  2. Nuria Rodríguez es cordobesa, tiene 24 años y trabaja en una multinacional en Madrid: 'Es un orgullo ser imagen en las fiestas de mi tierra
  3. Los precios de la vivienda en Córdoba se frenan y los expertos auguran un cambio de tendencia en el mercado
  4. Córdoba vibra con Fito & Fitipaldis en una noche de himnos y complicidad intergeneracional
  5. Hasta 2.000 euros por persona: las ayudas a los puestos del mercadillo en Córdoba por el efecto de las borrascas
  6. La DGT avisa a los conductores de Córdoba: 600 euros de multa y 6 puntos del carnet por realizar esta maniobra
  7. Una cordobesa vestida de Juana Martín, musa del cartel del Mayo Festivo de Rafael Castejón, que homenajea a Julio Romero
  8. Un hotel, dos residencias y zona comercial, el moderno diseño de una parcela libre junto al hospital Reina Sofía de Córdoba

Iván Ania, tras la victoria ante el Zaragoza: "Viendo la clasificación, la salvación está conseguida"

Iván Ania, tras la victoria ante el Zaragoza: "Viendo la clasificación, la salvación está conseguida"

Rubén Alves rescata al Córdoba CF de una noche de fútbol moderno y VAR ante el Zaragoza

Rubén Alves rescata al Córdoba CF de una noche de fútbol moderno y VAR ante el Zaragoza

Kevin Medina y su gol anulado ante el Zaragoza: "Es una imagen que muestra el VAR... y te la tienes que creer"

Kevin Medina y su gol anulado ante el Zaragoza: "Es una imagen que muestra el VAR... y te la tienes que creer"

Un sobresaliente, algún suficiente y varios notables en el vital triunfo del Córdoba CF ante el Zaragoza

Un sobresaliente, algún suficiente y varios notables en el vital triunfo del Córdoba CF ante el Zaragoza

La Sala Impala vive la nueva energía de Ruth Lorenzo

La Sala Impala vive la nueva energía de Ruth Lorenzo

Trump advierte a China que tendrá "grandes problemas" si envía armas a Irán

Trump advierte a China que tendrá "grandes problemas" si envía armas a Irán

El Córdoba CF en LaLiga Hypermotion: resultado y clasificación tras el triunfo ante el Zaragoza

El Córdoba CF en LaLiga Hypermotion: resultado y clasificación tras el triunfo ante el Zaragoza

La hermandad del Rocío de Córdoba presenta el cartel y anuncia la Romería de 2026

La hermandad del Rocío de Córdoba presenta el cartel y anuncia la Romería de 2026
Tracking Pixel Contents