El poeta cordobés Pablo García Casado, ganador del Premio de la Crítica 2026

El poeta cordobés Pablo García Casado ha sido galardonado este sábado con el Premio de la Crítica 2026 en la categoría de poesía por su obra Cada uno es mucha gente, publicada por la editorial Visor.

Precariedad, cotidianidad. Poemas en prosa. Secuencias cinematográficas. El jurado, compuesto por 21 críticos literarios independientes, ha destacado el espléndido manejo de la tensión en los textos del autor, que opta por un formato que casi lo acerca al microrrelato y exploran temas como la precariedad y las redes de sociabilidad que caracterizan la vida cotidiana de gente común. El reconocimiento, uno de los más prestigiosos del panorama literario español, destaca la capacidad de García Casado para dar voz a esos personajes atrapados en las dinámicas del trabajo y la familia en tiempos de crisis.

Con este premio, el poeta suma otro logro a su ya consolidada carrera literaria, que comenzó con su primer poemario Las afueras y que ha continuado con obras como El mapa de América, Dinero, y La cámara te quiere. Su trayectoria ha sido reconocida en diversas ocasiones, incluido el Primer Premio Ojo Crítico de Poesía, otorgado por el programa cultural de RNE.

Su obra ha sido traducida a varios idiomas y aparece en diversas antologías de poesía en español, consolidándose como una de las voces más importantes de la poesía contemporánea. Al margen de su carrera literaria, García Casado es licenciado en Derecho por la Universidad de Córdoba y doctor en Patrimonio.

Los otros galardonados

El Premio de la Crítica, que cumple su 70ª edición, también ha premiado al escritor madrileño Marcos Giralt Torrente por su obra Los ilusionistas, como mejor libro de narrativa, y a varios autores en otras lenguas oficiales de España. Sin dotación económica, este galardón es uno de los más importantes en la literatura contemporánea española y reconoce a los mejores títulos del año en distintas categorías lingüísticas.

En catalán, el galardón ha recaído en Amadeu Fabregat, en la categoría de narrativa, por L'anell del nibelung, y en Sebastiá Alzamora, en poesía, por Sala Augusta seguit de Llengua Materna. En gallego, los premiados han sido Fernando Castro Paredes por la novela O lanzador de coitelos y Lorena Souto por el poemario Exuvia e saliva. En euskera, los ganadores han sido Eider Rodríguez, en narrativa, por Dena zulo bera zen y Ane Zubeldia con el poemario Kontra.

El resultado se ha dado a conocer en una rueda de prensa en el centro cultural CEVMO con la presencia del presidente de la Asociación Española de Críticos Literarios, Fernando Valls, el alcalde de Morille, Manuel Ambrosio Sánchez y la viceconsejera de Acción Cultural de la Junta de Castilla y León, Mar Sancho, además de todos los miembros del jurado.