El Teatro Liceo de Baena acogerá el 18 de abril la representación teatral del musical Mamma Mía

El Teatro Liceo de Baena acogerá el próximo 18 de abril la representación del musical Mamma Mía. La delegada de Cultura del Ayuntamiento de Baena, Ana Cruz, ha comparecido este viernes ante los medios de comunicación para anunciar esta nueva cita destacada dentro del calendario cultural de la ciudad para este año 2026.

Cruz ha subrayado el compromiso del equipo de gobierno con una programación cultural “que sea un reflejo fiel de las inquietudes y los deseos de nuestros vecinos y vecinas”.

En este sentido, ha señalado que el Ayuntamiento ha recogido “ese anhelo y esa ilusión que nos han trasladado muchos ciudadanos por traer grandes musicales a nuestro municipio”, un objetivo que ahora se materializa con la llegada de una de las producciones más reconocidas del panorama internacional.

La representación del musical Mamma Mía, un espectáculo basado en los grandes éxitos del grupo ABBA, tendrá lugar el próximo 18 de abril a las 20:00 horas, en el Teatro Liceo de Baena. La obra, tal y como ha explicado la delegada, “trasciende generaciones” y narra una historia de amor, identidad y amistad en torno a una boda y al misterio de tres posibles padres.

Una experiencia que invita a cantar y bailar

“Mucho más que un musical, es una experiencia que nos invita a cantar, a bailar y, sobre todo, a emocionarnos juntos. Es una inyección de energía positiva que llega a Baena para hacernos disfrutar a lo grande”, ha destacado Cruz durante su intervención.

La producción llega a la ciudad de la mano de la Asociación de Artes Escénicas Faustina la Mayor, procedente de la vecina localidad de Espejo, a la que la delegada ha agradecido su implicación y compromiso con las artes escénicas. “Es un honor contar con esta asociación cultural que nació con el firme propósito de convertir el género del musical en una realidad sobre las tablas”, ha afirmado.

El montaje contará con un elenco de más de treinta componentes, a los que Cruz ha definido como “un equipo lleno de talento y pasión, con una capacidad artística extraordinaria”.

Entrada gratuita

Asimismo, la delegada ha querido subrayar el carácter inclusivo de esta propuesta cultural, recordando que la entrada será totalmente gratuita hasta completar aforo. “Para este equipo de gobierno, la cultura debe ser un espacio de encuentro para todos, sin excepciones. Queremos que el teatro se llene de vida y que ninguna persona se quede sin la oportunidad de disfrutar de este espectáculo de calidad”, ha señalado.

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Ana Cruz ha concluido su intervención con una invitación abierta a toda la ciudadanía de Baena y de localidades cercanas: “Invitamos a todos los baenenses y pueblos de alrededor a que nos acompañen el próximo 18 de abril, que vengan con ganas de disfrutar, de recordar canciones que son parte de nuestra vida y de dejarse llevar por la magia del teatro”.