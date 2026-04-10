Nolasco: "Quienes nos dedicamos a la música necesitamos explorar constantemente, la búsqueda es fundamental"

-Este sábado 11 de abril, presentará en Córdoba 'Henko', un disco que habla de transformación. ¿Qué ha cambiado en Nolasco, en lo personal y en lo musical, después de veinte años?

-Más que un cambio, ha sido una evolución en los sonidos, en la forma de trabajar la producción y también en la temática de las letras. Creo que son más actuales, que se alejan de lo que había hecho anteriormente y abordan nuevos temas. El propio concepto del disco gira en torno a esa transformación, así que, más que cambio, diría que es una madurez, tanto artística como personal.

-¿Cómo será el concierto de este sábado en la Sala Góngora?

-Estoy trabajando un directo que transmita toda la luz que hay en el disco y en su mensaje. El público encontrará un concierto potente, con poca tregua, pero en el que también habrá guiños al pasado. Esa luz de Henko tiene que estar presente en todo momento, a través de la fuerza del repertorio y del desarrollo de los temas en directo.

-¿Qué representa para usted la canción 'Las leyes del destino' dentro del álbum?

-Podría decirse que es una declaración de intenciones, sobre todo en lo musical. Es un tema donde se mezclan percusiones con guitarras eléctricas, que por momentos puede sonar a un riff de pop rock, y de repente entra en terrenos más cercanos a la rumba. Ahí está muy presente esa idea de fusionar pasado y presente. Desde el principio, el disco es un guiño a lo que he hecho antes, pero completamente actualizado.

Nolasco presenta este sábado 'Henko'. / CÓRDOBA

-Después de tantos años, ¿qué le sigue empujando a buscar nuevos sonidos y no acomodarse?

-Creo que es la propia inquietud del creador. Las personas que nos dedicamos a la música necesitamos explorar constantemente para no estancarnos en un mismo punto ni conformarte con lo que ya has hecho antes. Creo que se trata de investigar, de buscar sonidos nuevos y, sobre todo, darle la vestimenta que tú quieres a cada canción. Si repites las mismas fórmulas, no mejoras ni evolucionan los caminos. La búsqueda es fundamental para un creador.

-Su música mezcla flamenco, pop, rock y electrónica. ¿Cómo consigue que esa fusión suene natural?

-Porque parte de la naturalidad y de la esencia. La mezcla de estilos no está reñida con que algo suene natural, todo lo contrario. Cuando parte de una fórmula sincera y real, donde no hay rebuscamiento, el resultado siempre es natural, porque nace de una verdad.

-¿Qué tiene el flamenco que siempre está presente de un modo u otro?

-El flamenco es una música muy importante en Andalucía y forma parte del lenguaje con el que crecemos. Aunque yo no hago flamenco como tal, ni lo pretendo, ni quiero ni puedo, pero sí está presente como influencia. Pero también por el pop y el rock, incluso en muchos casos más a nivel compositivo, pero es inevitable que el flamenco esté ahí, porque forma parte de nuestra manera de entender la música para los que vivimos en Andalucía.

-Su canción 'Las cosas pequeñitas' es un himno para mucha gente. ¿Siente que el público va cambiando el significado de sus canciones con el paso del tiempo?

-No sabría decir si el público cambia el significado, pero yo sí que las afronto de manera diferente, porque al final estoy en un momento vital distinto a cuando las escribí. Para mí que la gente las sigue recibiendo con la misma frescura. Canciones como Las cosas pequeñitas siguen llegando igual. Yo, al interpretarlas tantas veces, las vivo de otra manera dependiendo del momento en el que esté.

-Llevas dos décadas de trayectoria, nueve discos y más de 1.200 conciertos. ¿Qué ha aprendido sobre sí mismo sobre el escenario?

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-He aprendido muchas cosas, más que sobre mí mismo, sobre cómo comportarme en el escenario, cómo superar ciertos miedos y cómo fluir. Compartir escenario con artistas como Diego Carrasco, que domina la improvisación, te enseña muchísimo. Ese fluir continuo, de disfrutar del momento y de la inspiración que aparece en un momento dado es clave. En estos veinte años, he aprendido a ser natural en el escenario y a seguir adelante pase lo que pase, tanto en el escenario como en la vida.