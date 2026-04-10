Un libro rescata la historia de los internamientos involuntarios en el antiguo Psiquiátrico Provincial de Córdoba

La memoria de quienes fueron silenciados entre muros vuelve ahora al centro del debate académico y social. La Universidad de Córdoba (UCO) impulsa la difusión de Norma y Locura. El Hospital Psiquiátrico Provincial de Córdoba (1885-1931), una obra colectiva que profundiza en la historia de los internamientos involuntarios en el antiguo Hospital Psiquiátrico Provincial de Córdoba desde una mirada jurídica, social, clínica y de género.

El libro, promovido desde la Cátedra de Estudios de las Mujeres Leonor de Guzmán, será presentado el próximo 24 de abril a las 12.00 horas en la Biblioteca de la Facultad de Derecho y Ciencias Económicas y Empresariales, dentro del programa Abril en la Biblioteca de la Universidad de Córdoba.

La publicación analiza los expedientes de ingreso y las historias clínicas de las personas internadas en este centro psiquiátrico cordobés entre finales del siglo XIX y comienzos del XX. A partir de esa documentación, las autoras reconstruyen cómo se organizó la asistencia psiquiátrica en Córdoba y qué criterios legales, médicos y sociales marcaron el encierro de estas personas.

Una mirada jurídica, clínica y social sobre el centro

La obra aborda, desde el ámbito jurídico, las relaciones entre la historia de la locura, su encaje legal y el papel que ocupó en el proyecto constitucional de la época. También estudia la aplicación en el hospital cordobés del modelo judicial de internamiento que entonces estaba vigente.

En el plano psicológico y social, el trabajo revisa los diagnósticos y las terapias aplicadas a las personas recluidas, al tiempo que pone el foco en los sesgos con los que se interpretaron muchos comportamientos. El análisis subraya cómo las visiones sexistas influyeron en la codificación de normas y conductas, con una aplicación distinta para hombres y mujeres.

La investigación ha sido desarrollada por Judit Bembibre Serrano, Alicia Cárdenas Cordón, Ana Contreras Merino, Naima Farhane Medina, Auxiliadora Guisado Domínguez y Celia Prados García, coordinadora de la obra, en el marco de un convenio de colaboración entre la Universidad de Córdoba y la Diputación Provincial de Córdoba.

Enfoque de género

El proyecto se formula desde la perspectiva de género como eje transversal en los discursos científicos. El objetivo es evidenciar cómo, más allá de la supuesta objetividad del médico psiquiatra, se aplicaron estereotipos y criterios ideológicos en la valoración y tratamiento de las personas ingresadas.

La publicación, editada por Colex, está disponible en acceso abierto para su consulta y lectura a través de este enlace, lo que facilita que investigadores, estudiantes y ciudadanía puedan acercarse a una parte poco conocida de la historia social y sanitaria de Córdoba.

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Con esta obra, la UCO abre una nueva vía para revisar críticamente el pasado de las instituciones psiquiátricas y reflexionar sobre cómo el poder, la ciencia y los prejuicios condicionaron la vida de muchas personas. Recuperar estas historias supone también una forma de entender mejor el presente y seguir avanzando hacia una mirada más humana y justa sobre la salud mental.