La escritora cordobesa Remedios Zafra inaugurará el 5º Ciclo de Filosofía de la Fundación Cajasol

La escritora cordobesa Remedios Zafra, distinguida con el Premio Nacional de Ensayo 2025, inaugurará el próximo 15 de abril la quinta edición de Lecturas del presente, el Ciclo de Filosofía organizado por la Fundación Cajasol junto al Área de Filosofía Moral de la Universidad de Córdoba.

La nueva edición reunirá durante la segunda quincena de abril a Remedios Zafra, Ana Carrasco-Conde y Francisco Vázquez García, tres autores que convierten el pensamiento filosófico en una herramienta para interpretar los grandes debates de nuestro tiempo. Las sesiones se celebrarán a partir de las 19.30 horas en la sede de la Fundación Cajasol en Córdoba, en Ronda de los Tejares, 32, con entrada libre hasta completar aforo.

La apertura del ciclo correrá a cargo de Remedios Zafra, que ya participó en la primera edición de este encuentro. En esta ocasión presentará un adelanto de su próximo libro, La alegría de la conciencia, un recorrido crítico por la realidad contemporánea a través de distintos paseos que invitan a reflexionar sobre un tiempo marcado por el uso de la tecnología al servicio del beneficio económico. La autora estará acompañada por el poeta cordobés Daniel García, con quien mantendrá un diálogo entre el ensayo filosófico y la palabra poética.

Tres miradas para leer el presente

La segunda cita del ciclo será el 23 de abril con Ana Carrasco-Conde, profesora de Filosofía de la Universidad Complutense de Madrid y reconocida por sus investigaciones sobre el mal, el horror y lo monstruoso. La pensadora regresará a Lecturas del presente con su obra El cuerpo de la Gorgona. Horror y ultraje desde el pensamiento antiguo y una intervención titulada Reformular la pregunta: ¿Qué fue del cuerpo de la Gorgona?.

La sesión, moderada por Elena Jiménez, colaboradora del Área de Filosofía Moral, propondrá una revisión del pensamiento antiguo para explorar la relación entre el nacimiento de la filosofía y la experiencia del horror.

El ciclo se cerrará el 30 de abril con Francisco Vázquez García, catedrático de Filosofía de la Universidad de Cádiz y referente internacional en historia cultural de la sexualidad. Su ponencia, El yo como emprendimiento. Miserias y grandezas de la autoayuda, partirá de la reedición ampliada de Tras la autoestima. Variaciones sobre el yo expresivo en la modernidad tardía.

En su intervención, Vázquez García abordará algunas de las claves de la actual cultura del “yo”, como el mandato de la autoestima, la obsesión por el logro y la transparencia emocional como rasgos del individualismo contemporáneo. El debate contará con la participación de Álvaro Castro, director del ciclo.