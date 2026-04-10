Bujalance rinde homenaje al poeta Mario López en la apertura de sus Jornadas Culturales.

Bujalance ha conmemorado el 23 aniversario del fallecimiento del poeta e hijo predilecto, Mario López, con un sencillo y emotivo acto, celebrado en el Patio Romántico del Cementerio de San Bartolomé, donde descansan sus restos mortales, organizado por la concejalía de Cultura del ayuntamiento de Bujalance

Se contó con la presencia de la esposa e hijos del poeta, familiares, amigos, ayuntamiento, alumnos del IES Mario López, de CES SAFA y representantes del resto de centros educativos. Abrió el acto, dando la bienvenida a todos los asistentes, el concejal de Cultura Toni Pavón, que informó sobre los actos de la Jornadas Culturales, con la conferencia del día 23 de abril El Tiempo en la poesía de Mario López; el día 25, se abre un proyecto innovador, La calle en verso, en el que se va a acercar la poesía a todos los rincones y público de Bujalance y, para terminar, el día 26 con los 41º Juegos Florales de Primavera y el 33º Premio Nacional de Poesía Mario López.

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A continuación, el párroco Francisco Roldán, realizó un responso por el eterno descanso de Mario López. Tras la oración, los asistentes realizaron la ofrenda floral, depositando flores en su tumba y a continuación la ofrenda poética, con la lectura de varios de sus poemas, a cargo de los alumnos del IES Mario López y del CES SAFA, acompañados. Finalmente, Toni Pavón declaró abiertas las 23ª Jornadas Culturales Poeta Mario López, que comenzarán el 23 de abril y concluirán el día 26 del mismo mes, con el acto de entrega del 33º Premio Nacional de Poesía Mario López.