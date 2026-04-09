Julia Hidalgo exhibe en la Fundación Cajasol de Córdoba una mirada poética a los humedales y a la vida de las libélulas

El agua, la vida y la capacidad de renacer cobran protagonismo en una nueva exposición artística. La Fundación Cajasol ha inaugurado este miércoles 9 de abril en su sede de Córdoba la muestra Humedales. El reino de las libélulas, de la pintora Julia Hidalgo centrada en la fuerza regenerativa de la naturaleza y en la necesidad de preservar el medio natural.

La propuesta artística compuesta por 21 ibras pone el foco en los humedales, las zonas encharcadas y los ecosistemas ligados al agua como origen y ciclo de la vida, a través de una mirada íntima, simbólica y poética, según ha informado la Fundación Cajasol. La muestra podrá visitarse en la sede ubicada en Ronda de los Tejares, 32 hasta el próximo 10 de mayo.

En el acto de iauguración de la exposición han participado Juan Manuel Carrasco, delegado de la Fundación Cajasol en Córdoba; Gabriel Duque, diputado delegado especial de Cultura de la Diputación de Córdoba; y la propia artista, Julia Hidalgo, que realizó un breve recorrido por la muestra ante los asistentes.

Inauguración de la muestra en la sede de la Fundación Cajasol en Córdoba. / AJ González

Un homenaje a la trayectoria de Julia Hidalgo en Córdoba

Juan Manuel Carrasco ha destacado que “con esta exposición queremos poner en valor el trabajo de Julia Hidalgo y un merecido homenaje a su trayectoria artística”. Además, ha recordado el compromiso de la Fundación Cajasol con la promoción y la defensa de la cultura en Córdoba y en su ámbito de influencia.

Por su parte, Gabriel Duque ha subrayado la importancia de “respaldar el arte cordobés de calidad, sin distinción de generaciones” y ha avanzado que esta exposición tendrá carácter itinerante por distintos municipios de la provincia de la mano de la Fundación Botí.

Un detalla de la exposición de Julia Hidalgo. / AJ González / COR

La autora también ha querido compartir el sentido más personal de esta colección. Julia Hidalgo ha agradecido la oportunidad de mostrar al público cordobés el trabajo desarrollado durante los tres últimos años, un periodo en el que, según ha explicado, ha “resurgido desde la base hasta ir regenerando su estado vital actual”.

Una mirada poética a marismas, charcas y riberas

La muestra Humedales. El reino de las libélulas invita al visitante a adentrarse en el universo de marismas, charcas y riberas sin describir paisajes concretos, sino evocando atmósferas cambiantes y sensaciones. Lejos de presentar el humedal como un espacio inhóspito, la artista lo transforma en un territorio de calma, contemplación y renacimiento.

Julia Hidalgo, en la inauguración de su exposición en la Fundación Cajasol. / AJ González

Ese planteamiento convierte la exposición en una propuesta cultural con un mensaje ambiental claro. Las obras nacen de una conciencia firme sobre la preservación del medio natural y sobre la capacidad resiliente de la naturaleza, un enfoque que conecta con el debate actual sobre la protección de los ecosistemas y la relación entre arte y sostenibilidad.

La exposición puede visitarse de lunes a sábado, en horario de 11.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas, con entrada libre hasta completar aforo. Los domingos y festivos permanecerá cerrada.