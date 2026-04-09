Hinojosa del Duque ensalza la figura del Marqués de Santillana con una jornada literaria dedicada a su legado y su vínculo con el municipio

El Ayuntamiento de Hinojosa del Duque refuerza su compromiso con la promoción de la cultura y la puesta en valor de su patrimonio histórico con la celebración de la Jornada Literaria Marqués de Santillana, que tendrá lugar el próximo miércoles 15 de abril en el Auditorio Municipal. El evento, que conmemora el profundo vínculo del ilustre escritor con la localidad, contará con ponencias de expertos y la participación activa de los centros educativos del municipio.

La presentación oficial de la jornada ha tenido lugar en el salón de plenos del Ayuntamiento, en un acto encabezado por el alcalde de la localidad, Matías González, quien ha estado acompañado por los concejales Santiago Jesús Aranda, Mª Antonia Ramírez y Agustín Romera. Durante la comparecencia, se ha destacado que esta iniciativa no solo busca profundizar en la figura de Íñigo López de Mendoza, sino también dinamizar la vida cultural y educativa de Hinojosa.

El alcalde, Matías González, ha subrayado la importancia de entender la cultura como un eje vertebrador de la sociedad: "La cultura es patrimonio de los pueblos y un derecho de todos los ciudadanos. En el arte y en la literatura reside nuestra identidad, y es responsabilidad de este Ayuntamiento impulsar acciones que la pongan en el lugar que merece".

Presentación de las jornadas literarias. / CÓRDOBA

Respecto a la vinculación histórica, el primer edil recordó que estas jornadas nacen del impulso que se dio en 1998, coincidiendo con el sexto centenario del nacimiento del Marqués: "Retomamos este proyecto para que tanto los vecinos como las nuevas generaciones, especialmente los alumnos de los institutos Jerez y Caballero y Padre Juan Ruiz, se sumerjan en la historia de quien dio nombre a nuestra serranilla más universal".

Un programa de excelencia literaria

La jornada comenzará a las 11.00 horas con la inauguración oficial a cargo del alcalde. A continuación, el programa técnico ofrecerá dos visiones complementarias sobre la obra y el paisaje del Marqués:

11.15 horas: p onencia de Blas Sánchez Dueñas , doctor en Filología Hispánica por la Universidad de Córdoba, titulada De la serranilla del Marqués de Santillana al espectáculo teatral.

, doctor en Filología Hispánica por la Universidad de Córdoba, titulada De la serranilla del Marqués de Santillana al espectáculo teatral. 12.15 horas: intervención de Javier Rioyo Jambrina, reconocido periodista, cineasta y escritor, bajo el título Paseo por los paisajes de la Finojosa y evocación del Marqués de Santillana.

La coordinación y moderación de las jornadas correrá a cargo del escritor local Alejandro López Andrada, cuya figura garantiza un hilo conductor de gran altura intelectual y cercanía con el territorio.