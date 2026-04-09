Los fotoperiodistas españoles Brais Lorenzo, Luis Tato y Diego Ibarra Sánchez ganan premios World Press Photo 2026

Tres fotógrafos españoles han sido distinguidos con un premio World Press Photo 2026. Se trata de Brais Lorenzo, Luis Tato y Diego Ibarra Sánchez. El concurso de fotoperiodismo más prestigioso del mundo anunció este jueves los 42 ganadores de los 6 territorios en que el certamen divide la participación global, en cada una de sus tres categorías (Fotografías Individuales, Reportajes Gráficos y Proyectos a Largo Plazo). El ganador del World Press Photo del Año 2026, más dos finalistas al mismo premio, se darán a conocer el próximo 23 de abril. En el concurso han participado 3.747 fotógrafos de 141 países y 57.376 fotografías. De los 42 ganadores regionales, 31 son locales de la región donde captaron sus relatos fotográficos.

Galicia arde

Es el caso de Brais Lorenzo (Ourense, 1986), ganador de un World Press Photo en la categoría de Reportaje Gráfico de la región Europa, con 'Tierra quemada', un proyecto para EFE, 'Revista 5W' y 'El País' sobre los incendios forestales de 2025 en Galicia, donde ardieron más de 200.000 hectáreas en la que fue la peor temporada de fuegos que ha vivido España en tres décadas. La serie 'Tierra quemada' busca transmitir la urgencia de actuar al respecto de las causas de estos incendios. "Hemos sufrido la peor oleada de incendios de la historia de Galicia, pero prácticamente no ha cambiado nada -dice Lorenzo-. Para mí lo prioritario sería anclar población en el medio rural, volver un poco a lo de antes, a lo que se hizo toda la vida en las aldeas en Galicia, a que la gente se relacione con el medio en el que vive. A tener un paisaje mosaico que permita hacer de cortafuegos natural".

Mr. Wong, desesperado ante el incendio del complejo de viviendas Tai Po, en Hong Kong, donde vivía. / Tyrone Siu / Reuters

Revuelta de la Generación Z

El fotoperiodista Luis Tato (Ciudad Real) gana por su parte un World Press Photo en la categoría de Reportaje Gráfico de la región África con 'Las protestas de la Generación Z en Madagascar', para France-Press. El trabajo documenta la revuelta estudiantil contra el deterioro de los servicios públicos, la corrupción y las dificultades económicas. La juventud de Madagascar forzó un cambio de régimen, pero fue excluida de dar forma a la transición política posterior. "La juventud siempre ha cumplido un rol en el cambio social -señala Tato-, porque mira al futuro con ilusión, sabe organizarse y tiene el interés de involucrarse de manera activa en la transformación de sus realidades, a menudo generando cambios políticos importantes. Y es interesante ver cmo, en los últimos ´dos o tres años, han surgido internacionalmente una serie de historias con implicación de la generación Z, de estudiantes universitarios de diferentes países, que se inspiran y aprenden unos de otros, para transformar sus realidades políticas". Son jóvenes, remarca Tato, que quieren "dictaminar su futuro". Esta es la tercera vez que Tato obtiene un premio World Press Photo.

Un soldado desciende por una escalera en la guerra civil de Sudán, en Omdurman. / Abdulmonam Eassa / 'Le Monde'

Derecho secuestrado

Diego Ibarra Sánchez (Zaragoza, 1982) gana un World Press Photo en la categoría de Proyecto a Largo Plazo de la región de Asia Occidental, Central y del Sur con 'Una educación secuestrada', un trabajo sobre la privación del derecho a la educación de los niños que viven en guerra que inició en el valle de Swat, en Pakistán, en 2011 y que se ha extendido a nueve países. La ONU estima que 85 millones de los 234 millones de niños en edad escolar afectados por conflictos en todo el mundo no tienen ningún acceso a la educación. "Es un proyecto para mostrar las consecuencias de la violencia sobre la infancia -expone Ibarra Sánchez-. Intentar mostrar que la guerra no termina con la última bala, cuando se alza la bandera, sino que las consecuencias reverberan en el tiempo".

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El ganador del World Press Photo del Año 2026 y los dos finalistas saldrán de los 42 ganadores regionales.