La Escuela Superior de Arte Dramático de Córdoba estrena gratis 'Salvajes', una comedia negra sobre la doble moral social

Alumnos del cuarto curso de la Escuela Superior de Arte Dramático de Córdoba presentan este jueves y viernes la obra Salvajes, dirigida por el profesor José Delgado-Llergo. La obra es una comedia negra que invita a la reflexión sobre la doble moral social y tendrá lugar a las 21.00 horas en el Teatro Duque de Rivas.

Salvajes descubre los secretos más recónditos de una comunidad de vecinos que sufren un "pequeño" accidente que sacará a relucir los instintos más básicos del ser humano, todo envuelto en grandes dosis de cómico sarcasmo e ironía.

En palabras de su director, Jose Delgado-Llergo, la obra es "una crítica, enmascarada tras una sonrisa irónica, de una sociedad deshumanizada y sin firmes valores en la que luchan por sobrevivir unos personajes salvajes".

Seis meses de trabajo como despedida

La representación corre a cargo del grupo de cuarto A y es el resultado de meses de trabajo en la asignatura Taller Fin de Grado de su formación académica. Un trabajo que les servirá de despedida y graduación sobre las tablas del teatro de la Escuela donde se han formado los últimos cuatro años. En este proyecto han colaborado la docente de técnica vocal Mariló Puerta y la profesora de escenografía, Ángela López.

Ensayos para la obra. / CÓRDOBA

El estreno será este jueves, día 9 de abril a las 21.00 horas en el Teatro Duque de Rivas. También podrá verse el viernes 10 de abril a la misma hora. La entrada al espectáculo, que tiene una duración aproximada de 90 minutos, es gratuita hasta completar aforo.