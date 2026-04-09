Córdoba busca bailarinas con talento para la ópera electrónica que se estrenará en el Festival de la Guitarra

Córdoba será la sede para la selección de entre siete y nueve bailarinas de la ópera electrónica Ciclo 5: El periplo de la heroínaque se producirá en el marco del proyecto de emprendimiento musical presentado este jueves en el Ayuntamiento de Córdoba y se estrenará el 3 de julio en el Festival de la Guitarra. La presidenta del Imdeec, Blanca Torrent, y la teniente de alcalde delegada de Cultura, Isabel Albás, han presentado el proyecto La Factoría del Musical Cordobés, impulsado por la productora Nurylands, apadrinado por el músico y actor Teddy Bautista y cuya directora y creadora es la cordobesa Nuria García. Según García, se trata de un espectáculo musical basado en el último trabajo de Teddy Bautista, estrenado en Madrid de la mano de Luis Cobo.

En relación con el casting, las bailarinas interesadas deberán enviar para la inscripción a partir de hoy un vídeo de un minuto con una coreografía en la que muestren su mejor especialidad y un currículum. La selección inicial se hará a partir del material enviado y, posteriormente, las candidatas elegidas serán convocadas a una prueba presencial. El material debe enviarse al correo apoyoaltalento@index.es. Se busca a intérpretes con musicalidad, versatilidad y nivel técnico avanzado. Podrán presentarse mayores de 16 años, sin límite máximo de edad. Tras una primera criba, las seleccionadas serán convocadas por correo electrónico para las pruebas presenciales.

El casting se celebrará entre el 20 y el 28 de abril. El jurado contará con la participación de Macarena Gómez en el área de interpretación, así como Pablo Salinas y Teddy Bautista. Además, se prevé un taller de unificación del lenguaje escénico en horario de 9.00 a 17.00 horas.

En los viveros de empresas del Imdeec

El proyecto tendrá el respaldo del Instituto Municipal de Desarrollo Económico y Empleo (Imdeec) y comenzará su actividad en los viveros de empresas bao bab, donde dispondrá de espacio para desarrollar ensayos, baile y castings. Torrent ha enmarcado esta propuesta dentro de su estrategia de apoyo a la cultura y a las industrias creativas como motor de desarrollo económico. El objetivo es que Córdoba se convierta en "sede de creación, montaje y profesionalización del talento artístico, dentro de una línea de trabajo estable que permita impulsar proyectos culturales con proyección y rentabilidad, sin renunciar a la calidad artística".

La creadora del espectáculo ha detallado que, tras escuchar la música de Teddy Bautista, elaboró una propuesta escénica con su propia coreografía y se la hizo llegar al autor, quien dio el visto bueno al enfoque, sobre el que pivotará la coreografía. La pieza estará interpretada solo por mujeres aunque contará con músicos e intérpretes invitados, entre ellos Teddy Bautista, que apadrina el proyecto, un acróbata del Circo del Sol, Pablo Salinas, y Pedro Ruy Blas, cantante muy conocido en el ámbito del musical.

Teddy Bautista, con Blanca Torrent, Isabel Albás y Nuria García. / CÓRDOBA

La ópera electrónica, un género que nace con este musical, se apoya en el libreto que acompaña el disco, como sucede en la tradición operística. Ese material permitirá desarrollar "una historia en torno al viaje de mujeres desde Oriente hasta Occidente, en diálogo con el imaginario de Marco Polo", ha explicado la autora. "Cada número funcionará también de manera autónoma, como poema electrónico con identidad propia".

La primera producción de muchas

Este montaje será la primera producción de una línea de trabajo más amplia. "Ya está en marcha una segunda producción para Navidad, orientada al musical familiar", ha avanzado Nuria García, cuya intención es "consolidar una actividad continuada, con varias producciones al año y otras iniciativas vinculadas también al ámbito audiovisual". De momento, según ha indicado Blanca Torrent, la empresa podrá instalarse en los viveros un año prorrogable a otro.

Por su parte, Teddy Bautista elogió la dimensión histórica y multicultural de Córdoba y explicó que su vinculación con este proyecto nace de su relación profesional con Pablo Salinas, a quien definió como un músico extraordinario. Agradeció igualmente la acogida del Festival de la Guitarra a una propuesta electrónica como la suya.