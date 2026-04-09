Fito & Fitipaldis y Ruth dan el pistoletazo a los conciertos de primavera en un finde que también será de libros en Córdoba

El primer fin de semana en Córdoba tras la Semana Santa estará marcado por la previsión de lluvias y el inicio de la temporada de conciertos de primavera en la capital con un cartel encabezado por Fito & Fitipaldis, y Ruth –el nuevo nombre artístico de Ruth Lorenzo- que presenta en la Sala Impala su nuevo proyecto musical con el que la cantante se reinventa.

Las lluvias de abril llegan con una nueva edición de la Feria del Libro Antiguo y de Ocasión, que levanta sus persianas en el bulevar de Gran Capitán este viernes, y también pasada por agua será la cita solidaria del finde: la carrera nocturna #SomosAzul por las personas con Trastorno del Espectro del Autismo (TEA) y sus familias.

Estos son los principales eventos de la agenda de ocio y cultura en Córdoba del 10 al 12 de abril.

Fito & Fitipaldis, en la plaza de toros

La banda de Fito y Fitipaldis llega este viernes 10 de abril a Córdoba con su gira Aullidos Tour 25/26, con la que están recorriendo 28 ciudades españolas. La cita es en la plaza de toros Los Califas, donde además de repasar los grandes éxitos de su carrera, presentará su nuevo álbum El monte de los aullidos, octavo trabajo del grupo.

Fito y Fitipaldis, en su último concierto en Córdoba. / MANUEL MURILLO

Feria del Libro Antiguo y de Ocasión

El bulevar de Gran Capitán acoge del 10 de abril al 3 de mayo la 45ª edición de la Feria del Libro Antiguo y de Ocasión, que reúne a librerías de toda España con joyas bibliográficas, ediciones únicas y libros en oferta. Paralelamente, se celebra un programa de actividades infantiles con juegos, cuentacuentos y animación para disfrutar en familia. El horario de apertura es de 10.00 a 14.00 y de 17.00 a 21.00 horas.

Sin fiesta de las habas

La previsión meteorológica para este fin de semana en Córdoba, en el que se prevén lluvias con una probabilidad del 100% el sábado y del 90% el domingo, han llevado a la Asociación de Amigos de las Ermitas a suspender la primera cita del calendario del Mayo Festivo cordobés, que arranca en abril con la celebración de las habas en las Ermitas en honor a la Virgen de Belén este domingo.

Esta celebración popular recupera la degustación en recuerdo a los usos de los antiguos ermitaños, que reparten habas a todos los peregrinos que suben al desierto con motivo de la Fiesta de la Virgen de Belén. Sí se mantiene la misa en honor de la Virgen a las 11.00 horas en la iglesia.

Las habas de las Ermitas. / A. J. González

Ruth, en la Sala Impala

Ruth Lorenzo llega este sábado 11 de abril a la Sala Impala para presentar su nuevo proyecto musical, en el que asume solo el nombre de Ruth y da un giro en su estilo con un nuevo álbum Blacksheep, en el que apuesta por el rock. La cita es a las 21.00 horas.

Más conciertos

También en la Sala Impala, pero el viernes, concierto de Queralt Lahoz, que presenta su Favorosa Tour, una gira de salas que recorrerá diversas ciudades de España y llegará hasta Londres para presentar su segundo disco ‘9:30PM’.

El mismo viernes, pero en el Bar Amapola, concierto del sevillano Chencho Fernández, que se ha consolidado como una de las voces más personales del panorama nacional, gracias a una propuesta que fusiona poesía, rock y chanson con el carácter indómito de la tradición andaluza.

Dos conciertos más el sábado 11 de abril. En la Sala Ambigú, ‘Mamá Ladilla’ regresa a Córdoba para presentar su nuevo trabajo de estudio ‘Molestar general’, sin dejar de remover su fondo de armario para variar siempre el repertorio de directo. Y en la Sala Góngora Café, Nolasco presenta su nuevo proyecto discográfico ‘Henko’.

Carrera #SomosAzul

El sábado 11 de abril de 2026 el centro histórico de Córdoba será el escenario de la V Carrera Nocturna Popular #SomosAzul, en homenaje a todas las personas y familias que conviven diariamente con el Trastorno del Espectro del Autismo (TEA). Una cita ya consolidada en el calendario solidario de la ciudad que simboliza el compromiso colectivo con la inclusión.

Dentro de esta convocatoria, la Delegación de Juventud ha organizado un concierto exclusivo en el Vial Norte. El grupo cordobés Califa Jerezano será el protagonista del escenario con su propuesta de “flamenquito con clase”.

La carrera solidaria de Autismo Córdoba. / A.J.González

Paseo por la ciencia

El Profesorado de Córdoba por la Cultura Científica celebra la 20º edición de Paseo por la Ciencia este sábado 11 de abril en el Vial Norte. Un evento para descubrir, experimentar y disfrutar de la ciencia de forma divertida y para todas las edades. La cita, que se celebra de 10.00 a 15.00 horas, contará con talleres, experimentos, divulgación y mucho más.

La Sinfonía nº 9 de Mahler

La Orquesta de Córdoba pondrá el broche al octavo concierto de abono los días jueves 9 y viernes 10 de abril de 2026 con un programa titulado Latir de despedida, centrado en una de las grandes cumbres del repertorio sinfónico: la Sinfonía nº 9 de Gustav Mahler.

La propuesta invita al público a un viaje emocional y reflexivo a través de una obra de enorme intensidad y belleza, considerada una despedida musical en la que Mahler volcó sus “últimos latidos” en la partitura. La novena sinfonía, cargada de contrastes y de una profunda carga expresiva, cerrará el concierto “con fuerza y poesía”, según subraya la presentación del programa.

Eternos Triana, en el Gran Teatro

Este sábado llega al Gran Teatro el espectáculo musical ‘Una noche de amor desesperada’, que conmemora el 50 aniversario de los Eternos Triana: Jesús de la Rosa, Eduardo Rodríguez Rodway y Juan José Palacios “Tele”.

Tres cantantes y una banda hacen suyos los temas más grandes de Triana, una de las leyendas musicales de nuestro país, pioneros y creadores de un estilo único e inconfundible que sigue marcando tendencia a día de hoy. Se podrán escuchar sus canciones más emblemáticas: El Lago, Abre la Puerta, Una Noche de Amor, Hijos del Agobio, Luminosa Mañana, Tu Frialdad…

Conversaciones en Medina Azahara

El Conjunto Arqueológico de Madinat al-Zahra propone un programa de conversaciones con especialistas sobre la ciudad califal, con especial atención a su entorno territorial y paisajístico. Una oportunidad única para conocer las infraestructuras, la huella del mundo clásico y el patrimonio construido de la «ciudad brillante. Este sábado, a las 11.00 horas, Jorge Elices Ocón hablará sobre Roma en Madinat al-Zahra.

Triple cita en el Teatro El Brillante

El humor es el protagonista este fin de semana en la programación del Teatro El Brillante. El viernes, propuesta carnavalera con el espectáculo ‘Los amish del mono’ de la Chirigota de Álex Peluca. El sábado, la cómica e influencer Petite Lorena presenta su show ‘Tremenda’. Y el domingo llega a las tablas ‘Dos más que dos’, una divertida comedia teatral de parejas que explora la rutina, la amistad y los deseos ocultos, protagonizada por Tony Núñez, Juana Escribano, Adrián Marín y Cristina Jiménez.

Trasteando con la guitarra

El domingo 12 de abril, a las 12.00 horas, en el Centro Flamenco Fosforito, nuevo recital del ciclo Trasteando con la Guitarra, con Niño Selu a la guitarra. Entrada gratuita hasta completar aforo.