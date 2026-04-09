El Ciclo Cine & Flamenco regresa a Montilla con dos estrenos absolutos

El Ayuntamiento de Montilla celebrará a partir de mañana el 2º Ciclo Cine & Flamenco, una propuesta cultural que se desarrollará durante dos fines de semana en distintos espacios del municipio con proyecciones, estrenos y encuentros con especialistas del sector.

La iniciativa, que se llevará a cabo los días 10, 11, 16 y 17 de abril en escenarios como el Teatro Garnelo, la Peña Cultural Flamenca El Lucero o el castillo de El Gran Capitán, regresa tras la extraordinaria acogida de su primera edición y busca consolidarse como una cita destacada dentro de la agenda cultural local, combinando cine y flamenco desde una perspectiva divulgativa.

El Ciclo Cine & Flamenco arrancará mañana viernes, 10 de abril, en el Teatro Garnelo con la proyección de Bernabé, la sonrisa del flamenco, dirigida por Dany Ruz, uno de los estrenos principales de esta edición. La programación continuará el sábado 11 de abril en la Peña Cultural Flamenca El Lucero con El barril de amontillado, adaptación cinematográfica del relato de Edgar Allan Poe dirigida por Pedro Aguilera, que también se presenta como estreno.

Por otro lado, el jueves 16 de abril, el castillo de Montilla acogerá la proyección de Fernanda y Bernarda de Utrera, dirigida por Rocío Martín, mientras que el ciclo se clausurará el viernes 17 de abril en la Peña Cultural Flamenca El Lucero con Antonio, el bailarín de España, de Paco Ortiz.

El flamenco desde la mirada del cine

La concejala de Cultura, Soledad Raya, destacó que “tras la gran acogida del pasado año, no podíamos dejar de dar continuidad a este ciclo que acerca el flamenco desde una mirada cinematográfica y divulgativa”. Asimismo, subrayó que “todas las proyecciones contarán con coloquios posteriores, favoreciendo el diálogo y la participación del público”.

De igual modo, el coordinador del Ciclo Cine & Flamenco, el periodista montillano Manuel Bellido Mora, puso en valor la calidad de la programación señalando que “este año contamos con dos estrenos absolutos y una selección muy cuidada tanto de películas como de personas invitadas, lo que convierte este ciclo en una propuesta cultural única en su ámbito”.

Y es que todas las sesiones incluirán presentaciones y coloquios con especialistas y personas vinculadas al mundo del cine y el flamenco, reforzando el carácter divulgativo de esta propuesta. La entrada será gratuita hasta completar aforo, pudiéndose recoger las invitaciones para acceder al Teatro Garnelo desde una hora antes en taquilla.

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Por último, desde la Peña Cultural Flamenca El Lucero, su presidente, Salvador Córdoba, agradeció la colaboración institucional, destacando “el compromiso del Ayuntamiento de Montilla con la cultura y con la promoción del flamenco como patrimonio”.