La Normal reúne cuatro premios nacionales de Danza en Córdoba del 23 al 25 de abril

Córdoba acogerá del 23 al 25 de abril una de las grandes citas de la danza en España con la celebración de DID26 La Normal, la segunda edición del encuentro con el que La Normal Centro Coreográfico Córdoba conmemora el Día Internacional de la Danza. Bajo la dirección del coreógrafo cordobés y Premio Nacional de Danza Antonio Ruz, la programación reunirá en la ciudad a cuatro premios nacionales de Danza y desplegará espectáculos, acciones pedagógicas y actividades de mediación en algunos de los espacios patrimoniales y culturales más representativos de la capital. Todas las actividades serán gratuitas. El Ayuntamiento de Córdoba ha acogido este miércoles la presentación del DID26 a cargo de la delegada de Cultura, Isabel Albás; el diputado provincial de Cultura, Gabriel Duque; el director de la Fundación Kutxabank, Leopoldo Izquierdo y el director de La Normal, Antonio Ruz.

Según han dado a conocer, el festival convertirá enclaves como el Templo Romano, el C3A, el Palacio de Viana, la Posada del Potro, el Palacio de Orive, la Biblioteca Grupo Cántico o el Auditorio del Conservatorio Músico Ziryab en escenarios para la danza contemporánea, el flamenco, la performance y la creación site-specific.

Cuatro premios nacionales de Danza en un mismo festival

Uno de los principales reclamos de esta edición será la presencia de una destacada nómina de artistas galardonados con el Premio Nacional de Danza, una concentración poco habitual en un mismo festival. Entre ellos figura Olga Pericet, Premio Nacional de Danza 2018 en la modalidad de Interpretación, que presentará el viernes 24 de abril en el Templo Romano la pieza La mujer barroca, una propuesta breve de gran intensidad. La bailaora y coreógrafa, con formación iniciada en Córdoba, regresará así a su ciudad con una obra que dialoga entre tradición y vanguardia.

También participará Estévez-Paños Compañía, integrada por Rafael Estévez y el cordobés Valeriano Paños, Premio Nacional de Danza 2019 en la modalidad de Creación. La compañía tendrá una doble presencia en el festival: el viernes 24, con Silencios, en la Posada del Potro, y el sábado 25 en la clausura oficial, en el Patio Blanco de la Diputación de Córdoba, junto al alumnado del Conservatorio Profesional de Danza Luis del Río.

La programación contará igualmente con Melania Olcina, Premio Nacional de Danza 2023 en la modalidad de Interpretación, que ofrecerá el viernes 24 en el Palacio de Orive la pieza La declamación muda, creada junto al trombonista Jorge Moreno. La obra explora la relación entre el sonido de un instrumento de viento y el movimiento del cuerpo.

El propio Antonio Ruz, Premio Nacional de Danza 2018 en la modalidad de Creación y director de La Normal, presentará el sábado 25 un ensayo abierto de Mamá Oca (Ravel), una propuesta para público familiar que tendrá lugar en el Auditorio del Conservatorio Profesional de Música Músico Ziryab y que se estrenará a finales de abril en el Teatro de la Maestranza, junto a la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla.

La ciudad como gran escenario

Tras el éxito de la primera edición, que superó los 4.000 espectadores, el DID26 ampliará su formato con una nueva edición de la Travesía del Cuerpo, un recorrido urbano compuesto por pequeñas piezas site-specific que invitan al público a desplazarse de un espacio a otro y a vivir la ciudad como un gran teatro al aire libre.

El viernes 24, esta travesía comenzará a las 18.00 horas en el Patio de Columnas del Palacio de Viana con una propuesta de Dani Hernández y Córdoba Drone. El itinerario continuará por el Patio Blanco del Palacio de Orive, con Melania Olcina; el patio exterior de la Delegación Territorial de Turismo, con Pies de Gallina, de Ana F. Melero y Luna Sánchez; el Templo Romano, con Olga Pericet; la Posada del Potro, con Estévez-Paños; y la Caja Negra del C3A, donde Celia Reyes presentará Self pleasure. La jornada concluirá a las 21.00 horas con un DJ set y visuales de Juan López Mordagaz en el exterior del C3A.

El sábado 25, la programación se concentrará primero en la Biblioteca Grupo Cántico, con piezas de jóvenes creadores como Mikel Sánchez, ganador del Premio La Normal en el festival One More Night To Show, además de Marcos Martincano y Mar Piedra, estos dos últimos, vinculados a los Proyectos Residentes de La Normal 2025.

Posteriormente, el protagonismo se trasladará al Patio Blanco de la Diputación de Córdoba, donde Estévez-Paños compartirá escena con alumnado de 6º curso de Baile Flamenco y Danza Española del Conservatorio Profesional de Danza Luis del Río, en una propuesta nacida de un proceso de residencia creativa conjunta. El cierre definitivo del festival correrá a cargo de Falso Autónomo, con un DJ set final.

Formación, mediación y pensamiento en torno a la danza

Además de la programación escénica, el festival reforzará su dimensión formativa y pedagógica. El jueves 23, el coreógrafo argentino Lucas Condró protagonizará una doble cita centrada en la pedagogía del movimiento. Por un lado, presentará en la librería-galería Ostin Macho su ensayo Asymmetrical-Motion. Notas sobre pedagogía y movimiento. Por otro, impartirá un taller práctico en el Conservatorio Profesional de Danza Luis del Río. La crítica de danza de El País Mercedes López Caballero ofrecerá, además, dos sesiones gratuitas de la Escuela de Espectadores los días 24 y 25 de abril, con el objetivo de acercar al público las claves de lectura de las piezas programadas y fomentar una recepción más activa y participativa.

Un festival que amplía su mapa urbano

La segunda edición de DID26 consolida y amplía el mapa de espacios asociados al festival. A sedes ya presentes en la primera edición, como el Palacio de Orive, la Posada del Potro, el C3A o la Biblioteca Grupo Cántico, se suman este año el Templo Romano y el Auditorio del Conservatorio Músico Ziryab, reforzando el diálogo entre danza, patrimonio y mediación cultural.

Según ha destacado Antonio Ruz, “Córdoba no solo acoge la danza: la desea, la celebra y la hace suya”. La organización subraya que esta edición vuelve a apoyarse en una amplia red de colaboración institucional y cultural, en un momento en el que La Normal continúa avanzando en el acondicionamiento de su futura sede física definitiva.