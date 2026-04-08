'La Madrugá' llega a Córdoba: Delaossa dará un concierto el próximo mes de octubre en Lucena

Cierre al ritmo de hip hop y música urbana del F’Estival Lucena 2026. El Ayuntamiento ha anunciado que Delaossa será la última actuación musical de este ciclo anual. El concierto será el 10 de octubre, desde las 22.00 horas, en la plaza de toros de Lucena.

Natural del barrio de El Palo (Málaga) Delaossa acumula una fama nacional. Temas como Veneno, La Placita o Still Luvin, una de las canciones más reproducidas en España durante 2025, le han reportado una increíble popularidad, consiguiendo completar aforos en recintos emblemáticos como el Movistar Arena de Madrid.

Después de la publicación de su último álbum, titulado La Madrugá, iniciaba un calendario de conciertos con una gira de nombre homónimo. La concejala de Fiestas, Araceli Rodríguez, ha afirmado que, desde el Ayuntamiento, vuelven a conseguir el objetivo de diseñar “un cartel amplio y de gran nivel”, combinando atractivos para diferentes segmentos de edad, tanto jóvenes como adultos, con las diversas aportaciones del área de Fiestas y Cultura, hasta afianzar a Lucena como “referente en el centro de Andalucía”.

La concejala de Fiestas, Araceli Rodríguez, en la presentación del cartel. / CÓRDOBA

En su tercera edición, F’Estival Lucena combina espectáculos artísticos y conciertos de gran formato, extendido, en este año, al período de otoño, con la finalidad de “desestacionalizar” esta oferta cultural.

El concierto de Paco Candela en la plaza de toros, el 22 de mayo, iniciará esta agenda que proseguirá, con uno de los principales reclamos, el 12 de junio, cuando subirá al mismo escenario Vanesa Martín. Más adelante, el Auditorio Municipal Manuel Lara Cantizani acogerá un concierto triple, con la participación de Marta Sánchez, Chenoa y Las Migas, el 26 de junio.

En julio, el día 10, nueva edición del festival carnavalesco Carnavaluc, igualmente en el patio exterior del auditorio. A partir de ahí, todas las citas se fijan en la plaza de toros: el 30 de julio tendrá lugar el espectáculo de humor de Aguilera y Mení; seguidamente, el tributo a Las Guerreras K-Pop, el 31 de julio; y, el 1 de agosto, la Fiesta de La Flamenca.