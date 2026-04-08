El concierto de Fito & Fitipaldis de este viernes en Córdoba sigue adelante pese a las previsiones iniciales de lluvia

El concierto de Fito & Fitipaldis previsto para este viernes 10 de abril en Córdoba sigue adelante pese a las previsiones meteorológicas. El CEO de Grupo Mundo, Daniel Rodríguez, ha confirmado que el escenario ya se está montando en la plaza de toros de Los Califas y aunque de momento hay una probabilidad de lluvia del 35%, la organización confía en que baje en las próximas horas.

Fito & Fitipaldis presentarán en Córdoba su nueva gira tras más de dos años de parón, titulada Aullidos Tour 25/26 que les llevará a recorrer 28 ciudades españolas. El rockero regresa a la ciudad después del concierto que llenó la plaza y puso colofón al mayo cordobés de 2022. El grupo, además de repasar los grandes éxitos de su carrera, presentará su nuevo álbum El monte de los aullidos. Este concierto junto al musical cofrade Credo celebrado el pasado 28 de marzo son eventos independientes del Califas Fest.

Escenario cubierto

No obstante, Daniel Rodríguez ha recordado que el escenario está cubierto por lo que no debería haber problemas. El concierto agotó las entradas nada más salir a la venta, por lo que se espera que la plaza de toros se llene por completo para esta cita, que tiene un aforo de 10.000 personas. También están funcionando muy bien en taquilla otras citas en la plaza de toros que están enmarcadas en el Califas Fest como la de Los Morancos, prevista para el 27 de junio o Marta Santos, que estará en Córdoba el 3 de octubre. La organización estima que el festival tendrá una ocupación de en torno al 75% de media.