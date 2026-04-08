El Califas Fest de Córdoba se amplía a diciembre con la nueva carpa climatizada con aforo para 2.500 personas

La plaza de toros Los Califas de Córdoba ha sido escenario este miércoles de la presentación de la nueva temporada de conciertos del Califas Fest que este año amplía su programación hasta el mes de diciembre gracias a la instalación de una carpa climatizada que se estrenará en el mes de noviembre con el concierto de José Mercé, al que seguirán los de Santiago Auserón, El Kanka, Zambomba de Jerez y Pintigo. El año pasado, Grupo Mundo organizó una docena de citas musicales en directo en este recinto, que atrajeron a 75.000 personas, según ha detallado Daniel García, CEO de Grupo Mundo. "Desde 2021, la plaza de toros ha albergado 59 conciertos por los que han pasado más de 219.000 personas, lo que muestra que estamos ante una realidad ya consolidada que ha situado a la ciudad de Córdoba en el mapa de las grandes giras de conciertos", ha asegurado García. Según el balance realizado por la promotora, el impacto económico estimado de los doce directos del año pasado se elevó a 15,7 millones de euros, a lo que hay que sumar "los más de 3.000 empleos directos e indirectos vinculados a la producción de los eventos".

La programación Califas Fest de 2026, que cumple su sexta edición, dará comienzo el próximo 19 de junio con Sidecars y continuará el 27 de junio con Los Morancos haciendo un parón los meses de julio y agosto, dos meses en los que Grupo Mundo no descarta programar también conciertos en próximas ediciones, según ha indicado el promotor. "En el mes de julio ya hemos hecho algunos conciertos como el de Carlos Rivera, pero preferimos repartir la programación y no concentrarlo todo en las mismas fechas", ha indicado, "estamos intentando ocupar lo máximo posible del calendario anual aunque en julio y agosto sí que nos planteamos hacer conciertos".

La música regresará en septiembre y octubre con Luli Pampín para los menores (5 de septiembre), Antonio Orozco (11 de septiembre), Ara Malikian (12 de septiembre), Galván Real (26 de septiembre), Marta Santos (3 de octubre), Camela (9 de octubre) y La Plazuela (10 de octubre). En estos conciertos, el aforo de la plaza de toros será de 10.000 personas.

Conciertos de invierno bajo carpa

A partir de esa fecha, los conciertos se celebrarán en la nueva carpa, que tendrá aforo para 2.500 personas. Será el turno de José Mercé (14 de noviembre), Santiago Auserón (20 de noviembre), El Kanka (11 de diciembre), Zambomba de Jerez (12 de diciembre) y Pitingo (19 de diciembre). La carpa climatizada con 60 metros de profundidad estará preparada acústicamente con telas para absorber el sonido y garantizar una buena acústica. Además, contará con una grada al fondo y el escenario en el otro extremo de la carpa. Aunque ya han salido a la venta las entradas para algunos de los conciertos, como el de Los Morancos, para el que se han vendido 6.000 entradas ya, este miércoles se empezarán a vender el resto. En concreto, las de los conciertos de Santiago Auserón, José Mercé, Pitingo y la Zambomba de Jerez. La carpa se inauguró en diciembre pasado con el concierto de Los Caños.

El Kanka y su banda, en el Califas Fest de Córdoba. / Manuel Murillo

En términos de proyección, según Grupo Mundo, la actividad del recinto contó el año pasado con "más de 150 medios acreditados y un alcance de comunicación de más de 25 millones de impactos, reforzando así la imagen de Córdoba como destino cultural y musical".

Bellido: "Veníamos de una auténtica tristeza y desierto cultural en Córdoba"

La presentación ha contado con la presencia de Rafael Centeno, presidente del Consejo de Propietarios de la Plaza de Los Califas, y con el alcalde de Córdoba, José María Bellido, que ha destacado cómo la plaza de toros se ha convertido a día de hoy "no solo en un templo de la tauromaquia, sino también en un importantísimo espacio para la música y para la cultura en nuestra ciudad". Bellido ha destacado "el acierto de contar con Grupo Mundo y la apuesta también de Grupo Mundo por la ciudad de Córdoba con un doble objetivo, el disfrute de los cordobeses como uno de los públicos principales de los conciertos, y porque nos sitúa junto con otras iniciativas públicas y privadas, en el mapa de los ciclos de conciertos de verano, algo que era un déficit que tenía la ciudad de Córdoba". La presentación del festival llega un día después de que el Pleno del Ayuntamiento aprobara con toda la oposición en Córdoba las subvenciones a este festival y al Córdoba Live, que supondrán 600.000 euros.

Aunque los conciertos del Califas Fest están fuera de julio y julio, el alcalde ha insistido en la aportación económica y de promoción que supone para la ciudad. En su opinión, "veníamos de años en los que no había nada, de una auténtica tristeza cuando llegaba el verano y vivíamos en un desierto cultural, musical y de oferta de ocio y gracias a estas iniciativas privadas Córdoba tiene una gran oferta musical con una acogida buenísima de público". El alcalde ha insistido en que "Córdoba tiene meses muy buenos en el ámbito turístico, como los de primavera o el otoño, y otros meses más duros, especialmente los de verano, donde nuestra oferta patrimonial y cultural se ve condicionada por las altas temperaturas, que nos hacen ser un destino menos atractivo que otros en esas fechas". Por eso, "el hecho de que exista una oferta musical como el Califas Fest está haciendo que en junio y julio batamos récords históricos en pernoctaciones y viajeros". Según Bellido, en los últimos años ha habido un boom de oferta musical en directo "y Córdoba hoy también es protagonista de ese auge".