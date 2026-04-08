Belén de la Hoz, terapeuta y nieta de Rafael de la Hoz, presenta en Córdoba su historia contra la adicción

Belén de la Hoz (Madrid, 1994) presentará el próximo viernes en Córdoba su libro Adicta. Crónica de una batalla interna (Kitaeru Libros) en el que reconstruye su historia personal para enfrentarse al consumo de drogas y cómo tras tocar fondo, empezó un proceso de recuperación que acabaría marcado su vocación hasta convertirse en terapeuta especializada en adicciones. Con una voz honesta y sin adornos, la autora recorre los años en los que la adicción ocupó su vida y el camino de conciencia que siguió para salir de ella.

El libro está dedicado al abuelo de la autora, Rafael de la Hoz Arderius, el arquitecto cordobés que definió la ciudad en el siglo XX. Según informa la editorial, tras superar su etapa de adicción —un proceso iniciado en 2018—, Belén de la Hoz decidió formarse como terapeuta y dedicar su vida a acompañar a otras personas en su recuperación. Hoy dirige su propia consulta, participa en proyectos de divulgación y en medios y comparte en redes sociales y podcast una mirada profesional y empática sobre el trauma y la dependencia.

El libro combina relato autobiográfico y reflexión terapéutica. Belén escribe "desde la vulnerabilidad y la lucidez de quien conoce ambos lados de la adicción: el del sufrimiento y el de la sanación". En su libro, expone cómo la necesidad de evasión "nace del dolor emocional y cómo el consumo se convierte en un intento de regular ese malestar".

La autora narra su propia historia con un tono contenido, sin victimismo ni épica, transformando su vivencia en una herramienta de comprensión para quienes atraviesan procesos similares.

“Cuando entablo una conversación con alguien a quien me acaban de presentar y explico a qué me dedico, me doy cuenta de que a la gente le resulta bastante curioso el que sea terapeuta en adicciones. Suelen decirme que les parece un trabajo muy interesante y, por sus comentarios, tengo la sensación de que, incluso, hasta les resulta sobrecogedor de alguna manera que quiera ayudar a todas esas personas que están pasando o acaban de dejar atrás un proceso de adicción. Lo que no saben es que yo soy una de ellas", escribe la autora en el prólogo del libro. Belén de la Hoz presentará su libro en Córdoba el viernes 17 de abril a las 19.00 horas en la Librería Luque.