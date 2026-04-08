El Ayuntamiento de Córdoba ultima las subvenciones para los cines de verano con una partida de 100.000 euros

El Ayuntamiento de Córdoba está ultimando la definición de la convocatoria de subvenciones destinadas a apoyar la actividad de los cines de verano. El alcalde de Córdoba, José María Bellido, ha confirmado que, tal y como anunció en el mes de febrero, se está trabajando para lanzar en breve una convocatoria pública de subvenciones que permita apoyar la proyección de cine en estos espacios al considerar que "se trata de una propuesta de interés cultural que no resulta viable únicamente con financiación privada".

Según adelantó en su día, el objetivo es garantizar que las ayudas permitan abrir este verano, en el que los propietarios de los cines ya han lanzado su alerta por la baja rentabilidad de los cines y han puesto en duda la apertura en esta temporada. La partida prevista para estas subvenciones, según Bellido, ronda los 100.000 euros.

Subvenciones complementarias con otras ayudas

A preguntas de los periodistas sobre si estas subvenciones serán complementarias a otras ayudas, Bellido ha respondido que "hasta el momento, el Ayuntamiento no ha dado ninguna ayuda, lo que existe actualmente es un convenio para la disposición de espacios durante una serie de fechas al año". Las nuevas subvenciones serán complementarias a ese convenio de alquiler temporal.

En los últimos años, se han abierto en Córdoba tres cines de verano, Fuenseca y Delicias, propiedad de Antonio Amil, y el Coliseo de San Andrés, gestionado por el también empresario José María Casado.