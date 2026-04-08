Alexa Marisol Vásquez gana en Baena el Premio de Poesía José Antonio Santano con 'El inventario de la luz'

La escritora argentina Alexa Marisol Vásquez se ha alzado con el cuarto Premio Internacional de Poesía Joven José Antonio Santano por su poemario El inventario de la luz, presentado bajo el seudónimo Alba Rinaldi. Su obra, El inventario de la luz, fue elegida por unanimidad de un jurado que destaca su originalidad formal y un lenguaje "rico y elaborado".

El certamen, convocado por el Ayuntamiento de Baena, consolida su prestigio internacional al recibir obras de 15 finalistas de diversas nacionalidades. El Ayuntamiento de Baena, a través de su Delegación de Cultura y en el marco de los prestigiosos Premios Ciudad de Baena, ha anunciado oficialmente el fallo de la sexta edición del Premio Internacional de Poesía Joven Poeta José Antonio Santano.

Figuras de renombre en el jurado

El jurado, compuesto por figuras de renombre en el panorama literario como Alfonso Berlanga Reyes, Francisco López Barrios, Miki Garofalo, Francisco de Posadas Garrido Flores y el propio José Antonio Santano Serrano, alcanzó el veredicto por unanimidad el pasado 27 de marzo. Tras una rigurosa deliberación entre 15 obras finalistas, los expertos destacaron que la propuesta de Vásquez logra proyectar una "experiencia vital clara y consistente".

Alexa Marisol Vásquez (Chaco, Argentina, 1999) representa una de las voces emergentes más interesantes de la nueva literatura hispanoamericana. Con residencia actual en Criciúma (Brasil), la autora ha transitado desde las Ciencias Económicas hacia una profesionalización de las Letras que hoy rinde sus frutos. Su obra ha sido definida por el jurado como una pieza de gran "ritmo interno intenso" que concreta conceptos profundos a través de una "forma estrófica original".

Realismo psicológico

La escritura de Vásquez se inscribe en un realismo psicológico que busca hallar belleza en la morfología de lo diario, diseccionando con precisión la fragilidad de la identidad y el peso de la memoria.

El galardón, además de la entrega de una escultura conmemorativa en acero corten y la edición de la obra (con 100 ejemplares para la autora), posee una dimensión multicultural única: un poema de la obra ganadora será traducido a diez lenguas, incluyendo gallego, euskera, catalán, inglés, árabe, francés, portugués, italiano, alemán y rumano.

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Con este fallo, el Ayuntamiento de Baena reafirma su compromiso con el fomento de la creación literaria joven y la proyección de la cultura baenense más allá de sus fronteras, tendiendo puentes con el talento iberoamericano. Los detalles sobre el acto oficial de entrega se comunicarán próximamente a través de los canales institucionales del Ayuntamiento.