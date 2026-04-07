La exposición sobre el Antiguo Egipto en Córdoba atrae a más de 96.000 visitantes y prepara su itinerancia en EEUU

Éxito y futuro. Los organizadores de la exposición El despertar a la vida. Infancia y adolescencia en el Antiguo Egipto celebran estos días el éxito de visitas, un total de 96.133 visitas, y negocian ya su itinerancia con instituciones privadas para que pueda exhibirse en Estados Unidos. La muestra, una mirada inédita a las etapas tempranas de la vida en el Antiguo Egipto, ha permanecido abierta al público entre el 4 de diciembre de 2025 y el 5 de abril de 2026 en sus dos sedes de Córdoba: la Sala Vimcorsa y la Sala Orive. El alcalde de Córdoba, José María Bellido, la delegada de Cultura, Isabel Albás, y la directora nacional de Eulen Art, Felicia Galindo, han valorado este martes la importancia de la exposición y han hecho balance de sus objetivos a nivel formativo y divulgativo.

La ciudad cierra esta exposición con la mirada ya puesta en la siguiente que se organizará de gran formato, Córdoba Romana, la ciudad oculta, que traerá a la ciudad piezas del Louvre y celebrará el pasado patricio de la capital de la Bética entre el 5 de noviembre y el 7 de febrero de 2027. "Estamos muy satisfechos: ha sido un auténtico éxito y nos muestra el camino a seguir con otras exposiciones", ha afirmado Bellido. Y es que los datos de visitas han sido objetivamente muy positivos, si se tiene en cuenta, por ejemplo, que es la exposición que más público ha atraído a la Sala Vimcorsa en sus 25 años de existencia (10.000 visitas más que la siguiente, la exposición sobre Julio Romero de Torres).

Exposición sobre Egipto en Córdoba. / Manuel Murillo Martínez / COR

Aunque la muestra ha despertado un interés constante, se ha visto afectada indudablemente por el tren de borrascas de los meses de enero y febrero (algunos días incluso se ha cerrado el acceso a Orive) y los problemas de conexión por AVE con Madrid. El mejor mes ha sido diciembre, con 32.621 visitas; seguido de enero, 22.131; marzo, 20.859 visitas, y febrero, 16.349 (los cinco días de abril pasaron por las salas 3.842 personas).

Asimismo, ha tenido una importante carga formativa recibiendo este tiempo 2.690 visitas de escolares de 31 centros educativos en 53 visitas organizadas. Por último, el alcalde ha destacado el ámbito divulgativo con la celebración de once de las doce conferencias previstas de expertos mundiales en Egiptología, a las que han asistido 11 550 personas.

Retos para Córdoba

El regidor cordobés ha reconocido que El despertar a la vida. Infancia y adolescencia en el Antiguo Egipto ha supuesto un importante reto para la ciudad por ser una exposición inédita a nivel internacional tanto por su temática, como por la calidad de las piezas exhibidas. Asimismo, ha subrayado su carácter formativo y el hecho de que se concibiera para dinamizar la vida cultural. En este sentido, Bellido ha asegurado que Córdoba seguirá apostando por exposiciones de gran calidad, que sirvan además de apoyo a la oferta turística de la ciudad. "Nuestro objetivo es seguir por este camino, esto requiere una inversión importante, pero las cifras y las valoraciones nos dan la razón", ha concluido.

Itinerancia expositiva

Por su parte, Felicia Galindo, directora de Eulen Art, ha avanzado que ya ha habido instituciones privadas interesadas en itinerar la exposición de Córdoba, aunque no ha dado más detalles sobre las mismas. Solo ha indicado que son instituciones privadas de Estados Unidos, que suelen itinerar este tipo de muestras de gran formato en EEUU, Canadá y Sudamérica. En cualquier caso, Galindo ha asegurado que Córdoba se ha mostrado como "un espacio cultural competitivo a nivel internacional" con esta exposición de Egipto clausurada esta semana.