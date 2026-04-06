La Sala M100 de Córdoba recibe en abril el rap de Ayax y Prok, La Casita de lo Perreo y tributo a Serrat y Sabina

La Sala M100 de Córdoba se prepara para una primavera intensa que arrancará este mes de abril con un cartel variado en el que tendrán cabida todo tipo de géneros, desde el nu metal, al rap, las fiestas de reguetón y algún tributo.

La primera cita será este sábado 11 de abril, un festival nu metal a cargo de Her Own Summer, que estará centrado en los grandes himnos del metal alternativo de finales de los noventa y comienzos de los 2000. El espectáculo, con más de dos horas de duración, repasará canciones de grupos como Korn, Deftones, Linkin Park, System of a Down, Slipknot, Limp Bizkit, Evanescence o Disturbed.

Otra de las actuaciones señaladas del mes será la de Ayax y Prok, que recalarán en Córdoba el viernes 17 de abril dentro de su gira nacional. El dúo de hermanos granadino, una de las referencias del rap español en los últimos años, ofrecerá en M100 "un directo crudo, real y sin filtros" marcado por sus letras de tono social y autobiográfico.

La programación incluye el 16 de abril un concierto de La Casita de lo Perreo, que anda de gira este año con un tour inspirado en el universo musical y estético de Bad Bunny. El formato combinará reguetón clásico y actual con una puesta en escena concebida para reforzar el carácter festivo de la sesión.

Abril será, además, un mes de tributos. Uno de ellos será Ni contigo ni sin ti. Tributo a Serrat y Sabina, un espectáculo inspirado en el proyecto de ambos cantautores, Dos pájaros de un tiro, una de las giras conjuntas más conocidas de Joan Manuel Serrat y Joaquín Sabina. El 24 de abril, José Manuel Ortega y José María Ruiz, acompañados por una banda de ocho músicos, recrearán sobre el escenario algunas de las canciones más emblemáticas de ambos artistas, entre ellas, Mediterráneo, Princesa, Penélope, Quién me ha robado el mes de abril, Lucía o Y nos dieron las diez.

Noticias relacionadas

La agenda mensual se completa el 25 de abril con una nueva edición de Puroindie, un espectáculo centrado en los éxitos recientes y los himnos más populares de la escena indie nacional. El público asistirá a más de dos horas de música en directo con un repertorio pensado para los seguidores habituales de festivales y conciertos del género.