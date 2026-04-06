Córdoba celebra con una exposición el 200 aniversario de la primera fotografía de la historia

La primera fotografía exitosa y conservada de la historia la tomó Joseph Niépce en 1826 y lleva por título Point de vue du Gras (Vista desde la ventana en Le Gras). La iluminación es tenue y la placa de peltre original oscura, pero en esa instantánea pueden verse, entre otras cosas, un palomar o el techo de un granero. Han pasado 200 años desde esa primera foto y Córdoba ha querido celebrarlo con una exposición.

Comisariada por el fotógrafo de Diario CÓRDOBA A. J. González, Cuando la fotografía conoció al libro hace un maridaje entre fotografía y libro con la exposición de un centenar de libros históricos de la ciudad donde se incluyen algunas de las imágenes más antiguas de Córdoba o el primer reportaje que aquí se editó, en 1862.

Como ha explicado A. J. González durante la presentación de la muestra, "mi idea con esta exposición ha sido celebrar ese 200 aniversario de la fotografía más antigua que se conserva en el mundo" y "hacerlo a través de ese maridaje entre fotografía y libro". El fotoperiodista ha añadido que, "desde esa primera invención, los mismos inventores de la fotografía lo que perseguían era trasladar la imagen de la cámara fotográfica al libro. Y qué mejor manera que hacerlo a través de la imagen de Córdoba".

Rafael Ruiz, Isabel Albás y A. J. González, durante la inauguración de la exposición. / VÍCTOR CASTRO

"Pone en valor cosas que habitualmente no estamos acostumbrados a ver"

Por su parte, el director de la Red de Bibliotecas, Rafael Ruiz, ha valorado que esta muestra "pone en valor cosas que habitualmente no estamos acostumbrados a ver". "Vemos fotografías, exposiciones de fotografía más recientes, algunas veces vemos algunas de contenido histórico, pero este casamiento, esta unión de los libros con la fotografía no se ve habitualmente", ha reseñado Ruiz. Además, ha explicado que la muestra se compone de fondos que están en la biblioteca, "pero que no están tan expuestos como otros y es la ocasión de dar a conocer este patrimonio que tenemos ahí tan bien conservado"

"Es una oportunidad magnífica"

Mientras, la delegada de Cultura del Ayuntamiento de Córdoba, Isabel Albás, ha calificado de "maravillosa" esta exposición y ha señalado que es "una oportunidad magnífica venir a la biblioteca Antonio Gala", donde la muestra estará disponible -tanto en el interior como en la calle- hasta el próximo 8 de mayo.

Exposición 'Cuando la fotografía conoció al libro' en la biblioteca Antonio Gala. / VÍCTOR CASTRO

Albás ha añadido que algunas de las fotos que podrán verse en la muestra son inéditas, algunas "antiquísimas", y ha incido en que "merece realmente la pena verlo" porque podrán observarse los cambios de la ciudad a lo largo de estos años.

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La delegada de Cultura ha asegurado que desde el Ayuntamiento "estamos encantados de poder colaborar y ofrecer nuestros espacios para acercar a toda la ciudadanía este arte tan importante que tenemos en nuestra ciudad, como es la fotografía".